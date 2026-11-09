El 10% del electorado canario para el 29-N reside en el extranjero, más de 191.500 votos

Las cifras acaban de consolidarse y el mapa electoral canario para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre arroja un escenario donde el voto exterior adquirirá un protagonismo estructural. Tras la resolución de las reclamaciones a los datos de inscripción censal, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que 1.866.387 electores conforman el censo con derecho a sufragio en el Archipiélago. La cifra supone un incremento general del 4,9% respecto a los comicios de 2023. Sin embargo, el desglose de los datos oculta una realidad demográfica y política de primer nivel: la explosión del censo de votantes residentes en el extranjero.

De la bolsa total de electores con capacidad para elegir la composición de las Cortes Generales, 1.674.845 residen en las Islas, mientras que los restantes 191.542 conforman el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA). Esta última cifra no es una estadística más. Representa un encarecimiento de la influencia política externa sobre el diseño institucional y económico de Canarias.

El peso de una diáspora inflada

Mientras que el censo de los residentes insulares crece a un ritmo vegetativo moderado, el registro de canarios en el extranjero se ha disparado un formidable 17,6% en apenas tres años. Se trata de un ensanchamiento extraordinario que confiere a la diáspora un peso relativo superior al 10% del total del electorado. En términos prácticos, significa que uno de cada diez votos que determinarán la asignación de diputados por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife provendrá de ciudadanos que no soportan la presión fiscal del Archipiélago ni asumen el coste de las políticas que sus papeletas ayudan a implantar.

El crecimiento cuantitativo de cara al 29-N redibuja por completo el tablero representativo. En un sistema de reparto proporcional donde los escaños bailan históricamente por un puñado de sufragios, rozar las 200.000 papeletas en tránsito internacional otorga una capacidad matemática absoluta para alterar mayorías en el Congreso. Todo ello, decidiendo sobre unos Presupuestos Generales del Estado y un Régimen Económico y Fiscal (REF) cuyo impacto directo no padecen.

Cuba y Venezuela, la llave electoral

El análisis geográfico del voto CERA subraya aún más esta anomalía representativa. Los electores canarios se reparten por más de un centenar de países, pero la concentración del censo resulta absoluta en dos territorios hundidos por el modelo de planificación económica y la asfixia estatal. Cuba aporta 72.153 electores para esta convocatoria, mientras que Venezuela suma 52.773. Juntas, ambas naciones agrupan a 124.926 votantes, lo que representa un aplastante 65,2% de todo el censo exterior canario.

Es decir, la llave de una parte significativa de la representación parlamentaria del Archipiélago reside en manos de un electorado ubicado en economías colapsadas. Los descendientes de canarios y emigrantes afincados en La Habana o Caracas tendrán un peso desproporcionado en la elección de los representantes que legislarán sobre la propiedad privada, las inversiones y el marco impositivo en Canarias.

El próximo 29 de noviembre, las urnas reflejarán una dinámica en la que el futuro institucional de las Islas no solo dependerá de los residentes que sostienen la actividad productiva diaria. Dependerá, en gran medida, del comportamiento de un voto exterior inflado, exento de la factura fiscal española y concentrado de manera abrumadora en el Caribe.