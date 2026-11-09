El Cabildo de El Hierro admite una situación límite ante el colapso en el traslado de inmigrantes

La presión migratoria sobre El Hierro sigue aumentando y la isla continúa sin capacidad para absorber la llegada de nuevos cayucos. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha reconocido este lunes que existe un «problema real» por las dificultades para trasladar a los inmigrantes que llegan a la isla hacia otros puntos del archipiélago. Una situación que mantiene al territorio al límite y que amenaza con agravarse durante las próximas semanas.

En una entrevista en el programa Más de Uno, de Onda Cero, recogida por Europa Press, Armas ha señalado que el principal problema no está únicamente en la llegada de embarcaciones, sino en la falta de medios para evacuar a sus ocupantes. «El problema no es que lleguen, el problema es la capacidad que tengamos de derivar a esta gente. La gran dificultad es la capacidad para llevarlos a otras islas», explicó.

El presidente insular advirtió de que los recursos de acogida están completamente desbordados. Los traslados marítimos hacia Tenerife no están resolviendo el problema, ya que los centros de acogida de esta isla y de Gran Canaria también soportan una elevada presión. La falta de plazas disponibles dificulta así las derivaciones y prolonga la estancia de los inmigrantes en El Hierro.

El otoño favorece la llegada de cayucos

A esta situación se suman las condiciones meteorológicas propias de esta época del año. Armas alertó de que el estado del mar durante los meses de otoño facilita las travesías desde las costas de Gambia y Senegal hacia Canarias, especialmente en dirección a La Restinga. Estas condiciones pueden favorecer un nuevo incremento de las llegadas en las próximas semanas.

La presión migratoria también está pasando factura a los servicios de emergencia y al personal que interviene en los dispositivos de atención. El presidente del Cabildo aseguró que los trabajadores están desempeñando sus funciones «por encima de sus posibilidades», en referencia a las tripulaciones de Salvamento Marítimo, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los trabajadores encargados del transporte en guaguas.

El Hierro reclama más medios al Estado y a Canarias

Ante este escenario, Alpidio Armas acudirá este martes a la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Migración, donde reclamará al Gobierno central un refuerzo de los recursos destinados a hacer frente a la crisis migratoria.

El presidente del Cabildo también tiene previsto trasladar al Gobierno de Canarias la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia sanitaria y mejorar la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

A las dificultades de acogida y traslado se añade otro problema: la acumulación de cayucos en el puerto de La Restinga. Armas alertó del riesgo que supone mantener tantas embarcaciones en las instalaciones portuarias, especialmente ante la posibilidad de que un temporal marítimo afecte a la zona durante los próximos días.