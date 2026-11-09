El Gobierno de Canarias prevé cerrar 2026 con un déficit de 219 millones

El Gobierno de Canarias calcula que cerrará 2026 con un déficit de 219,4 millones de euros, el equivalente al 0,33% del PIB de las islas. La cifra aparece en el informe que acompaña a los presupuestos de 2027, donde el Ejecutivo recoge cómo espera terminar el ejercicio actual. El balance definitivo se conocerá una vez cerrado el año.

La previsión apunta a un segundo ejercicio consecutivo en números rojos. El mismo documento sitúa el déficit de 2025 en el 0,29% del PIB, ligeramente por debajo del porcentaje estimado para 2026.

El presupuesto de 2027 crece un 5,7% pese al déficit previsto

Pese a calcular que cerrará 2026 con un déficit de 219,4 millones, el Gobierno de Canarias plantea unas cuentas de 13.209 millones para 2027, un 5,7% más que el presupuesto inicial de este año. El proyecto, remitido al Parlamento el 30 de octubre, tampoco contempla recuperar el equilibrio: prevé un déficit del 0,1% del PIB. Sería menor que el estimado para 2026, pero mantendría a la comunidad en números rojos.

Hacienda explica que esa referencia coincide con la acordada por el Consejo de Ministros para las autonomías, aunque los objetivos de estabilidad no fueron aprobados por el Congreso. El Ejecutivo prevé, además, que la deuda autonómica alcance los 6.727 millones en 2027, el 9,73% del PIB.

La ampliación del presupuesto llega mientras el propio Gobierno advierte de que la economía perderá impulso y calcula un crecimiento del 1,1% para el próximo año. También desaparecen casi 500 millones en partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De este programa europeo solo se mantienen 49,5 millones para Vivienda y Servicios Sociales en las cuentas iniciales de 2027.

El Ejecutivo combina así un presupuesto mayor con las advertencias de Hacienda sobre las dificultades para financiarlo. En su comparecencia del 3 de noviembre, Matilde Asián señaló la incertidumbre sobre los recursos estatales y las reglas fiscales. Su departamento calcula que el retraso en actualizar las entregas a cuenta puede dejar a Canarias sin recibir 170 millones mensuales mientras esa actualización no se produzca.

Cómo se calcula el desfase

Hacienda prevé ingresos no financieros de 12.648,3 millones y gastos de 13.231,2 millones. La resta deja una diferencia de 582,9 millones. Para medir el déficit con criterios comunes a las administraciones públicas, Hacienda aplica después los ajustes de la contabilidad nacional, que afectan a transferencias, liquidaciones del sistema de financiación y otras partidas.

Esas correcciones reducen el saldo negativo en 363,5 millones, hasta los 219,4 millones previstos. La diferencia entre ambas cifras responde al método contable utilizado, no a un recorte del gasto por ese importe.