El Hierro recibe el primer cayuco de la semana y espera la llegada de otra embarcación

El Hierro ha recibido a primera hora de este lunes el primer cayuco de la semana. Salvamento Marítimo ha acompañado hasta puerto a la embarcación, en la que viajaban varias decenas de personas, según las primeras estimaciones.

El número exacto de ocupantes sigue pendiente de confirmación. Se trata de un balance provisional que deberá concretarse con el recuento de las personas desembarcadas.

La jornada tampoco termina con esta primera llegada. Otra embarcación está pendiente de ser escoltada hasta puerto, sin que por ahora se disponga de una cifra de las personas que viajan a bordo.

Las nuevas operaciones se producen después de un fin de semana en el que más de 1.300 personas llegaron a las costas de Canarias en embarcaciones precarias.

Traslados a Tenerife y reunión en Madrid

Para este lunes están previstas nuevas derivaciones desde El Hierro a Tenerife en dos servicios especiales de ferry, con los que se busca aliviar la presión sobre la acogida en la isla.

El martes se celebrará en La Moncloa una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración. A la cita asistirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Cabildo herreño, Alpidio Armas.

Clavijo ha avanzado que Pedro Sánchez le ha trasladado el compromiso de reforzar los servicios sanitarios de El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Mientras llegan las decisiones de Madrid, la atención inmediata sigue recayendo sobre los servicios herreños. La insularidad obliga, además, a organizar conexiones por mar o aire para derivar a otros territorios a las personas que ya han desembarcado.