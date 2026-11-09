El pan de Los Compadres vuelve a los supermercados de Canarias en su 60 aniversario tras cinco años fuera del mercado

La industria alimentaria de Canarias recupera uno de sus activos comerciales de mayor arraigo. Cinco años después de que la antigua panificadora entrara en fase de liquidación, la histórica marca Los Compadres ha regresado esta semana a los lineales del Archipiélago. Desde el pasado lunes 2 de noviembre, sus productos vuelven a comercializarse a través de una primera red de distribución integrada por los supermercados Tu Alteza, Tu Trébol y La Hucha.

El relanzamiento arranca con las referencias que consolidaron su cuota de mercado durante décadas: el pan de molde tradicional, la variedad sin corteza y la línea integral, además de los formatos específicos para hamburguesas y perritos calientes. Según ha confirmado la propia enseña en sus canales oficiales, este catálogo inicial constituye el primer paso de una nueva etapa comercial que incorporará más productos para ganar presencia en la compra cotidiana de los hogares isleños.

El regreso de la firma ejemplifica la capacidad del mercado para rescatar activos intangibles con alto valor añadido. Pese a la extinción de la estructura societaria anterior, el prestigio acumulado por la marca entre varias generaciones de consumidores canarios ha actuado como el principal incentivo económico para reactivar su comercialización en las Islas.

La estrategia de esta nueva etapa no se detiene en la venta directa al consumidor final. La distribución se apoya en el músculo logístico del Grupo Jesuman, matriz de las cadenas ya mencionadas, a través de su división mayorista Cash Jesuman. Este formato cash and carry, de acceso a profesionales, resulta estratégico para garantizar la penetración capilar del producto en las Islas. Al colocar sus referencias en estos grandes centros, se asegura el abastecimiento directo al canal HORECA (hostelería, cafeterías y restauración) y, de forma prioritaria, al comercio minorista independiente. De este modo, las pequeñas tiendas de barrio, los minimercados locales y los negocios de proximidad pueden adquirir grandes volúmenes a precios competitivos para redistribuirlo, multiplicando el alcance geográfico de la marca sin disparar los costes operativos.

Sesenta años de iniciativa privada y arraigo en el Archipiélago

La vuelta de Los Compadres a las estanterías en noviembre de 2026 coincide exactamente con el sexagésimo aniversario de su creación. El proyecto original nació en 1966 impulsado por Arturo Alfonso, un emigrante canario retornado de la República Dominicana que detectó una oportunidad de negocio inédita hasta entonces en el mercado insular. Su experiencia en América fue determinante para introducir en Canarias un modelo de elaboración y consumo de pan envasado prácticamente desconocido en la década de los sesenta.

Abrir ese mercado exigió asumir costes iniciales y desplegar una intensa labor comercial a pie de calle. Tal y como relató su hija, Mélida Alfonso, el fundador y su esposa llegaron a entregar panes gratuitamente en sus comienzos para lograr que las familias probaran el producto. Aquella iniciativa privada convirtió una apuesta arriesgada en una industria de referencia que lideró su segmento durante medio siglo, analizada incluso por la consultora Tactio al cumplir sus primeros cincuenta años de actividad.

Del proceso concursal a la recuperación de un activo estratégico

El fallecimiento de Arturo Alfonso en 2010 abrió un periodo marcado por los retos del relevo generacional y el deterioro financiero. A pesar de los cambios en la administración para reestructurar el negocio, los problemas de solvencia en 2019 desembocaron en la liquidación de 2021. No obstante, el procedimiento concursal permitió preservar y transferir el activo más valioso de la compañía: su identidad comercial.

En junio de 2023, la subasta de los bienes restantes, un proceso paralelo al que experimentó otra firma histórica como JSP, incluyó la marca registrada Los Compadres. Su retorno efectivo a los puntos de venta demuestra que los mecanismos de liquidación y subasta permiten sanear proyectos y poner marcas competitivas en manos de operadores capaces de devolverlas al circuito productivo.

Aunque todavía no se han detallado las cifras de inversión, el impacto en el empleo ni el calendario de expansión hacia otras cadenas, su alianza inicial con Tu Alteza, Tu Trébol y La Hucha le asegura capilaridad comercial desde el primer día. Sesenta años después de su fundación, Los Compadres vuelve a competir por la preferencia del consumidor canario.