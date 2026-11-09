El PP denuncia el abandono de Pedro Sánchez a El Hierro tras la llegada de 7.000 inmigrantes

El Partido Popular de Canarias ha denunciado este lunes la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la presión migratoria que soporta El Hierro, una isla de apenas 12.000 habitantes que continúa recibiendo pateras y cayucos mientras sus recursos asistenciales y de seguridad se ven desbordados.

Según los datos trasladados por los populares, más de 7.000 personas han llegado a las costas herreñas en lo que va de mes. Una cifra que, a juicio de la formación, refleja la dimensión de una crisis que las administraciones insulares y locales no pueden afrontar por sí solas. El PP considera "absolutamente intolerable" que la isla tenga que asumir en solitario las consecuencias de una emergencia que corresponde gestionar al Estado.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de permanecer al margen de una situación que, además de tensionar los servicios de atención, sigue dejando víctimas mortales en la ruta atlántica. "Están muriendo personas cada día y lo que está ocurriendo está matando a Canarias", ha advertido.

Domínguez también ha reprochado al presidente del Gobierno su ausencia durante los meses de verano, cuando Canarias continuaba afrontando la llegada de embarcaciones. "Se ha marchado de vacaciones, lo hemos visto presentando listas de música y entretenido en sus asuntos mientras Canarias pone los muertos y soporta una emergencia que el Estado no resuelve", ha señalado. El dirigente popular ha cuestionado cuántas vidas más tienen que perderse antes de que el Gobierno adopte medidas.

El Hierro, al límite de sus recursos

El dirigente popular ha descrito la dureza de las llegadas a la isla, donde, según ha relatado, los equipos de atención se encuentran con madres que desembarcan con sus bebés fallecidos y cadáveres que aparecen ocultos entre las maderas de las embarcaciones después de travesías que pueden prolongarse durante días.

A las críticas se ha sumado Inés del Hierro, candidata del PP al Senado por la isla, quien ha advertido de que la capacidad de respuesta de los herreños está llegando a su límite. La popular ha reconocido la solidaridad mostrada por los vecinos, pero ha insistido en que esa implicación no puede servir de excusa para que el Estado deje de asumir sus responsabilidades.

Del Hierro ha reclamado más medios humanos y materiales, especialmente personal sanitario, efectivos policiales y equipos de auxilio para atender una situación que mantiene bajo presión a la isla.

Tanto Domínguez como la candidata al Senado han reclamado un cambio en la política migratoria y una respuesta estatal que permita reforzar el control de las fronteras y atender las consecuencias de las llegadas. El PP sostiene que Canarias no puede seguir afrontando en solitario una crisis que, a su juicio, requiere una actuación coordinada del conjunto del Estado.