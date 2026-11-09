El vicepresidente de Canarias denuncia la 'invasión' migratoria en El Hierro: "Están matando a Canarias"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha denunciado este lunes la situación que atraviesa la isla de El Hierro ante la llegada de inmigrantes irregulares y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de permanecer impasible frente a la presión migratoria. Durante una entrevista concedida a Carlos Cuesta en el programa La noche de Cuesta, de esRadio, el dirigente popular ha advertido de que la situación es "dramática" y ha reclamado medidas urgentes para frenar las llegadas y evitar nuevas muertes en el mar.

"Creo que el Gobierno de España ha bajado los brazos y se ha decidido a esperar a todo aquel que llegue a nuestras costas para recibirle con los brazos abiertos", ha afirmado Domínguez, quien ha insistido en que la situación no solo constituye un problema para los servicios públicos de Canarias, sino también un drama humanitario.

En este sentido, el vicepresidente autonómico ha relatado algunos de los episodios que, según ha explicado, se están produciendo durante las travesías. "Vemos cómo llega una patera con un fallecido en el fondo", ha señalado. También ha asegurado que existen testimonios sobre personas fallecidas que habrían sido arrojadas por la borda, incluidos menores, y ha mencionado un juicio contra tres hombres por una presunta violación cometida a bordo de una embarcación.

Los servicios públicos, al límite

Domínguez ha puesto el foco en las consecuencias que la llegada de inmigrantes está teniendo sobre los recursos sanitarios y de seguridad de El Hierro. Según ha explicado, la isla cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes y dispone de un hospital con apenas 32 camas, que, de acuerdo con su testimonio, están ocupadas principalmente por inmigrantes que llegan en malas condiciones de salud.

"Hay tres ambulancias, las ambulancias destinadas al puerto de La Restinga, la policía destinada al puerto de La Restinga, el personal sanitario destinado al puerto de La Restinga. ¿Y quién atiende a los herreños y a las herreñas?", se ha preguntado.

El vicepresidente ha insistido en que la atención a las embarcaciones está comprometiendo los recursos disponibles para la población local y ha rechazado que la respuesta de las autoridades se limite a recibir a quienes consiguen completar la travesía.

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha mencionado datos facilitados por fuentes policiales que apuntan a la llegada de 82 cayucos durante las últimas cinco semanas, con una media aproximada de 150 personas por embarcación. Una cifra que situaría el número de inmigrantes llegados en ese periodo por encima de los 12.000, superando la población habitual de El Hierro.

"Se ha superado la población de El Hierro", ha respondido Domínguez, quien ha asegurado que, solo durante los ocho primeros días de noviembre, habrían llegado unas 8.000 personas a la isla. El vicepresidente ha advertido, además, de que las cifras cambian constantemente y ha explicado que, mientras participaba en la entrevista, había recibido un aviso sobre una nueva operación de rescate.

"Es una invasión en todos sus términos"

El dirigente popular también ha arremetido contra la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado que se dedique a presentar una nueva lista de reproducción musical mientras Canarias reclama ayuda para afrontar la situación.

"Ves cómo el presidente del Gobierno se dedica a presentar otra canción, otra playlist, mientras nosotros estamos aquí desesperados, agobiados", ha lamentado.

Domínguez ha elevado el tono de sus críticas al asegurar que "esto no es una broma, primero porque mueren personas cada día y segundo, porque están matando a Canarias".

"Nosotros no podemos seguir con esta presión migratoria. Es una invasión en todos sus términos", ha afirmado, antes de recordar que otras islas también están recurriendo a instalaciones como naves industriales para alojar a los inmigrantes.

El vicepresidente ha defendido que la gravedad de la situación exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno central y ha acusado al Ejecutivo de ignorar las peticiones de auxilio del archipiélago.

Reclama el despliegue de Frontex

Ante este escenario, Domínguez ha explicado que el Partido Popular ha solicitado al Gobierno de España el despliegue de Frontex y las Fuerzas Armadas para reducir la presión migratoria y evitar nuevas tragedias durante las travesías.

"Hemos instado al Gobierno al despliegue de Frontex y de las Fuerzas Armadas para aminorar esta presión que estamos sufriendo y para, cómo no, también salvar vidas", ha señalado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de endurecer las relaciones con aquellos países de origen o tránsito que no colaboren con España para impedir las salidas de embarcaciones.

"País que no quiera negociar con España, país que no quiera colaborar con España. Se acabó el buenismo y se acabó la actuación de poder invertir en ellos", ha advertido.

Por último, el vicepresidente canario se ha referido a la reunión prevista para este martes entre el presidente del Gobierno de Canarias y varios ministros del Ejecutivo central. Domínguez ha expresado su escepticismo sobre los resultados del encuentro y ha anticipado que el Gobierno podría volver a responsabilizar al Partido Popular y a las comunidades autónomas gobernadas por esta formación.

Frente a estas posibles acusaciones, ha defendido que el PP está dispuesto a colaborar y a proponer medidas para "evitar que las personas salgan de África y mueran en el trayecto".