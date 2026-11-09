La chlamydia marca un máximo histórico en Canarias y Sanidad impulsa una nueva campaña preventiva

Canarias cerró 2025 con 2.429 casos de clamidia, 1.570 de gonorrea y 683 de sífilis, según los datos de la Consejería de Sanidad, que ha puesto en marcha una nueva campaña para reducir la transmisión de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

La iniciativa se desarrollará entre el 9 y el 29 de noviembre en todo el archipiélago a través de televisión, radio, medios digitales y publicidad exterior.

El objetivo es reforzar el uso del preservativo, promover las pruebas diagnósticas cuando exista una situación de riesgo e insistir en la importancia de detectar y tratar estas infecciones de forma precoz.

La clamidia alcanza su mayor incidencia

La infección por clamidia fue la más frecuente de las tres analizadas durante 2025, con 2.429 casos y una tasa de 108,05 por cada 100.000 habitantes.

El reparto entre sexos fue prácticamente equilibrado, con 1.245 casos en mujeres y 1.184 en hombres.

El grupo de 15 a 24 años concentró 1.050 diagnósticos, el 43,2% del total, seguido por las personas de entre 25 y 34 años, con 873 casos.

Aunque la incidencia alcanzó su máximo histórico, el ritmo de crecimiento se moderó: aumentó un 14,1% en 2025 frente al 58,6% registrado en 2024.

Más de 1.500 casos de gonorrea

Sanidad confirmó también 1.570 casos de infección gonocócica, equivalentes a una tasa de 69,78 por cada 100.000 habitantes.

El 77,5% de los diagnósticos correspondió a hombres, con 1.216 casos, frente a los 354 registrados entre mujeres.

Entre los hombres, el grupo más afectado fue el de 25 a 34 años, con 490 casos. En las mujeres, la mayor incidencia se produjo entre los 15 y 24 años, con 170 diagnósticos.

La Consejería señala que la gonorrea mantiene la tendencia ascendente observada en los últimos años, aunque aprecia una moderación en su evolución.

La sífilis mantiene una tendencia descendente

Durante 2025 se contabilizaron 683 casos de sífilis, con una tasa de 30,36 por cada 100.000 habitantes.

El 83,3% se produjo en hombres, frente al 16,7% en mujeres. La edad media de las personas diagnosticadas fue de 38 años.

En este caso, Sanidad señala que continúa la tendencia descendente iniciada en 2024, que relaciona con una mayor realización de pruebas y el tratamiento precoz en los colectivos con mayor incidencia.

Pruebas incluso sin síntomas

La campaña recuerda que muchas ITS pueden transmitirse sin presentar síntomas en sus primeras fases, por lo que una persona puede desconocer que está infectada.

Sanidad recomienda utilizar preservativo, realizar pruebas ante cualquier situación de riesgo y mantener controles periódicos cuando corresponda.

Aunque la campaña se dirige a toda la población sexualmente activa, presta especial atención a los jóvenes, las personas adultas mayores y los hombres gais, bisexuales y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.

La iniciativa permanecerá activa hasta el 29 de noviembre, con el objetivo de reducir las cadenas de transmisión y favorecer que las infecciones sean diagnosticadas antes de que provoquen complicaciones.