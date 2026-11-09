La Policía pide ayuda para localizar a un hombre de 37 años desaparecido en Las Palmas

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Josué S. C., de 37 años, desaparecido este lunes, 9 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha difundido una fotografía del hombre y señala que necesita tomar medicación.

Josué mide aproximadamente 1,80 metros, tiene una constitución normal, ojos marrones y pelo castaño.

La Policía Nacional pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que contacte con las autoridades a través del 091.