Las 100 exigencias de Coalición Canaria para apoyar al próximo presidente del Gobierno

Coalición Canaria-Primero Canarias ha presentado en el Terrero de Lucha de Tegueste, en Tenerife, su programa electoral para las próximas elecciones generales. Bajo el lema 'Defiende Canarias', la formación nacionalista recoge diez grandes reivindicaciones y un centenar de medidas que considera imprescindibles para apoyar a quien aspire a presidir el Gobierno de España. Los nacionalistas advierten de que asumir íntegramente estas demandas será una condición innegociable para respaldar una investidura.

La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, defendió la necesidad de que Canarias cuente en las Cortes Generales con representantes que sitúen los intereses del archipiélago por delante de las estrategias de los grandes partidos nacionales.

Entre sus principales exigencias figura mantener de forma permanente el descuento del 75% para residentes en los desplazamientos aéreos y marítimos con la Península y entre islas. También reclaman financiación estatal estable para garantizar la gratuidad de las guaguas y el tranvía en todo el archipiélago.

La inmigración y la vivienda, entre las principales reivindicaciones

La crisis migratoria ocupó buena parte de las intervenciones, especialmente por la presión que soporta El Hierro ante la llegada constante de cayucos. Los candidatos reclamaron una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea, así como más medios materiales, coordinación policial y participación institucional. La formación sostiene que Canarias no puede asumir en solitario la atención a los inmigrantes que llegan desde las costas africanas y reclama soluciones que vayan más allá de medidas puntuales.

Por su parte, el candidato al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa, expuso las propuestas económicas de la formación para hacer frente al sobrecoste de la vida en Canarias por su condición de región alejada del continente. Entre ellas destaca la reclamación de que el Estado financie el 100% del transporte de mercancías.

En materia de vivienda, CC-Primero Canarias plantea crear un fondo estatal con una vigencia de ocho años para impulsar promociones públicas. También propone reformas legales para limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y regular el alquiler vacacional.

El programa incluye además la reclamación de separar definitivamente los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema general de financiación de los servicios públicos esenciales. Los nacionalistas también defienden mantener las ayudas europeas del Posei al sector primario, preservar las singularidades de Canarias como Región Ultraperiférica y poner en marcha un plan cuatrienal de empleo juvenil.