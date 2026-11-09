Los promotores del 11N quieren parar Canarias con expropiaciones y más impuestos entre sus demandas

Los promotores de la huelga general del miércoles 11 de noviembre quieren detener la actividad laboral y el consumo en Canarias para reclamar mejores salarios y medidas frente al coste de la vida. La protesta incorpora controles al alquiler, propuestas de expropiación y nuevos impuestos.

Más intervención sobre la vivienda y responsabilidades políticas

CCOO y UGT reclaman una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027, reducir el tiempo de trabajo y desbloquear los convenios colectivos. Acusan a la patronal de mantener negociaciones paralizadas desde hace un año.

En vivienda, ambas centrales vuelven a proponer controles sobre el alquiler y construcción de vivienda protegida para el arrendamiento asequible. CGT añade contratos indefinidos y el traspaso al parque público de suelo e inmuebles de fondos y propietarios a los que considera especuladores.

La Asamblea por la Vivienda de Lanzarote plantea expresamente expropiaciones a fondos y un impuesto a la riqueza para financiar vivienda pública. Su llamamiento pide además que el miércoles no se trabaje, compre ni consuma, extendiendo la presión más allá de las empresas inmobiliarias a las que dirige sus críticas.

CCOO elogia la reforma laboral y las subidas del SMI, pero admite que la mejora del empleo no basta para pagar la vivienda y los gastos cotidianos. El sindicato centra su presión en la patronal, aunque también señala a las administraciones por las medidas que no han tomado para facilitar el acceso a una casa y contener el coste de la vida.

Un frente sindical amplio para extender el paro por las islas

CCOO y UGT comparten el llamamiento con Intersindical Canaria, la Federación Sindical Canaria, el Frente Sindical Obrero de Canarias, CGT y CNT, entre otras organizaciones. El respaldo reúne a centrales con propuestas distintas que coinciden en utilizar el paro laboral para presionar a empresas y administraciones por los salarios y la vivienda.

La preparación también ha incluido iniciativas conjuntas. En Tenerife, delegados de ASOC, CGT, CO.BAS e Intersindical Canaria celebraron una asamblea para coordinar la jornada. Los colectivos por la vivienda participan igualmente en la organización y difusión de las protestas.

Gran Canaria y Tenerife tendrán manifestaciones en sus capitales, mientras que en las islas no capitalinas también están previstas marchas y concentraciones. Los promotores buscan así extender la movilización por el archipiélago.