Miles de personas disfrutan de doce horas de gastronomía en la IX Feria Saborea El Rosario

La gastronomía volvió a reunir a miles de personas en el municipio tinerfeño de El Rosario. La IX Feria Gastronómica Saborea El Rosario congregó este sábado a vecinos y visitantes en las plazas del Adelantado y del Ayuntamiento, en La Esperanza, donde durante doce horas se sucedieron las propuestas culinarias, las catas de productos canarios y las actividades dirigidas a distintos públicos.

Uno de los principales atractivos de esta edición fue el tercer concurso de tapas Raíces, cuyo primer premio recayó en El Chismoso. El segundo puesto fue para el Bar Cuatro Caminos, mientras que Eljeitovueltitadetuerca obtuvo la tercera posición. El certamen, que comenzó en 2024, enfrenta a establecimientos hosteleros del municipio en torno a elaboraciones que tienen como ingrediente protagonista los productos locales.

La feria contó con numerosos puestos de restauración y espacios dedicados a la exposición y venta de productos agroalimentarios. La oferta permitió a los asistentes acercarse a diferentes propuestas de la cocina local, en una jornada en la que la afluencia de público convirtió las dos plazas de La Esperanza en el centro de la actividad.

Catas de productos canarios y cocina en directo

El programa gastronómico incluyó degustaciones de productos del Archipiélago, entre ellos gofio, mieles, sidras, quesos y vinos. También se celebraron talleres y demostraciones culinarias, además de actividades relacionadas con la elaboración de tapas y la cocina tradicional.

Uno de los momentos destacados fue el show cooking de Panadería-Pastelería Zulay. El establecimiento llegó a esta edición después de recibir en 2026 su segunda Estrella DIR Informática de la Panadería Española, un reconocimiento que lo sitúa entre los 50 mejores obradores del país.

La programación incluyó también los tradicionales concursos de tortilla de papas y postres, en los que participaron aficionados a la cocina. A ello se sumó la elaboración de tapas gratuitas con productos locales, una de las propuestas gastronómicas de la jornada.

Música y actividades durante toda la jornada

La música tuvo también su espacio en la feria. Durante la tarde, el denominado tardeo contó con las actuaciones del saxofonista Sergio Melián, la dixieband Guachipandixie y Ángel Truss. También participaron el grupo de bailes latinos de El Rosario y el grupo de flamenco dirigido por Estefanía Luque.

La jornada continuó con los conciertos de Macacos, Xenials y Ni 1 Pelo de Tonto, formación encargada de cerrar la programación musical.

La plaza del Ayuntamiento acogió, además, una zona dedicada a pequeñas empresas y comercios del municipio, así como una ludoteca infantil con talleres de cocina y actividades para los más pequeños.

La novena edición de Saborea El Rosario volvió a reunir así gastronomía, restauración, comercio y música en una convocatoria que tuvo como protagonistas a los establecimientos participantes y a los productos de la tierra.