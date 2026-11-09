Pestana admite que El Hierro está "superado" pero defiende la respuesta del Estado

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha reconocido este lunes que El Hierro está "superado" por el actual repunte migratorio, aunque sostiene que el Estado está respondiendo mediante derivaciones hacia otras islas y la Península.

Durante una visita al puerto de La Restinga, Pestana admitió los "momentos de tensión" registrados durante los últimos días, con jornadas en las que las llegadas han superado las 1.000 personas.

El delegado insiste, no obstante, en que Canarias no debe asumir en solitario la acogida y defiende que los traslados están permitiendo repartir la presión entre el resto del archipiélago y otros territorios del Estado.

Entre 700 y 800 personas en el CATE

Pestana cifró entre 700 y 800 personas la ocupación actual del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de El Hierro, aunque señaló que esta cantidad irá variando con las salidas programadas hacia Tenerife.

El Estado prevé continuar estos traslados durante los próximos días y realizar posteriormente derivaciones hacia la Península.

El delegado aseguró también que se están produciendo derivaciones de menores migrantes hacia otras comunidades autónomas para evitar una nueva saturación de la red de acogida gestionada por Canarias.

Más medios para liberar el puerto de La Restinga

La presión migratoria ha tenido también consecuencias sobre la operativa del puerto de La Restinga, donde se han acumulado embarcaciones utilizadas en las travesías.

Según Pestana, se han enviado medios desde Tenerife para duplicar la capacidad de retirada de estas embarcaciones, después de que una avería afectara al sistema utilizado habitualmente para sacarlas del agua.

El delegado calcula que en unos días podría reducirse notablemente su presencia en el puerto y recuperar espacio para las actividades que se desarrollan habitualmente en la zona.

También se han desplazado refuerzos policiales para atender las necesidades de los CATE.

El Estado refuerza los contactos con los países de origen

Pestana ha defendido además la necesidad de mantener la cooperación con los países de origen y tránsito de las embarcaciones, especialmente con Senegal y Gambia.

El delegado sostiene que esta colaboración había permitido contener parte de las salidas durante los últimos meses, pero señala que la situación se ha deteriorado especialmente en el caso de Senegal.

El Ministerio del Interior ha reforzado recientemente los contactos con las autoridades senegalesas ante el repunte de llegadas hacia Canarias, con una reunión celebrada el 6 de noviembre entre Fernando Grande-Marlaska y responsables del Gobierno de Senegal.

Pestana mantiene así que El Hierro atraviesa una situación de fuerte presión, pero defiende que los traslados, los refuerzos y las derivaciones hacia la Península están evitando que la isla tenga que afrontar sola el actual incremento de llegadas.