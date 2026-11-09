Prisión para el dueño de una inmobiliaria en Tenerife por estafar casi 115.000 euros

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional para el cabecilla de un entramado delictivo dedicado a la estafa inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, ha culminado con el esclarecimiento de 20 denuncias formales y la localización de un total de 28 perjudicados, quienes vieron desaparecer sus ahorros tras abonar anticipos para adquisiciones que jamás llegaron a materializarse. El fraude total acreditado asciende a unos 114.900 euros.

Las pesquisas comenzaron tras detectarse un llamativo incremento de denuncias interpuestas desde principios de 2024 en varias dependencias policiales de la isla. El principal responsable utilizaba la fachada de un negocio abierto al público en la capital tinerfeña para simular una apariencia de legalidad que inspirase confianza a los potenciales compradores. A través de este local comercial y de un portal en internet, la empresa ofrecía supuestas fincas rústicas y viviendas a precios de mercado para captar clientes interesados en acceder a una propiedad inmobiliaria.

El procedimiento seguido por los presuntos estafadores consistía en formalizar un contrato preliminar una vez que el cliente mostraba interés en el inmueble ofertado. Para asegurar la adquisición, las víctimas transferían sumas monetarias en concepto de reserva y contrato de arras. En cuanto los fondos quedaban consignados, el responsable cortaba de forma abrupta cualquier comunicación con los compradores, dejando a los afectados en una situación de total indefensión tras haber desembolsado miles de euros.

Para entorpecer la labor investigadora y evitar el rastreo del dinero, el cabecilla recurría a una estructura de intermediarios. El capital defraudado era derivado con rapidez hacia cuentas en el extranjero o ingresado a nombre de terceras personas que colaboraban en el desvío ilícito. El impacto entre los afectados fue de tal magnitud que muchos de ellos crearon un foro de perjudicados para compartir datos de la empresa y coordinar las acciones legales pertinentes frente al quebranto de su patrimonio.

Finalmente, los agentes establecieron un operativo que permitió ubicar a los cuatro sospechosos vinculados a esta operativa delictiva. La intervención concluyó con el arresto de tres personas —entre ellas el titular del negocio— mientras que la cuarta permanece bajo investigación judicial. Tras ser puestos a disposición del juzgado de guardia, el magistrado decretó el ingreso en prisión del administrador de la inmobiliaria por su directa responsabilidad en los hechos.