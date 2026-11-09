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Canarias

Reabre la GC-200 entre Agaete y El Risco tras retirar los desprendimientos dejados por Bruna

La carretera de La Aldea vuelve a permitir la circulación desde el norte de Gran Canaria después de las labores de limpieza.

Israel Evana
La carretera de La Aldea vuelve a permitir la circulación desde el norte de Gran Canaria después de las labores de limpieza.
Reabre la GC-200 entre Agaete y El Risco tras retirar los desprendimientos dejados por Bruna | Europa Press

La carretera de La Aldea, la GC-200, ha reabierto al tráfico entre Agaete y El Risco después de finalizar los trabajos de limpieza realizados tras el paso de la borrasca Bruna.

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado de que las actuaciones se centraron en retirar las piedras desprendidas sobre la vía como consecuencia del episodio meteorológico.

Una vez concluidas las labores, vuelve a estar permitido circular por este tramo y acceder a La Aldea de San Nicolás desde el norte de la isla.

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La reapertura recupera así la conexión por la GC-200 tras los desprendimientos provocados por la borrasca.

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