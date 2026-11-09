Servicios Sociales cifra en 82.000 las personas que han salido del riesgo de pobreza o exclusión en Canarias

La Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias cifra en unas 82.000 las personas que han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social durante la actual legislatura.

La directora general, Elisabet Santana, expuso este lunes en la comisión parlamentaria que estudia la pobreza infantil que la tasa AROPE del archipiélago se sitúa actualmente en el 31,2%, frente al 38% registrado al comienzo de la legislatura.

Este indicador mide el riesgo de pobreza o exclusión social y combina diferentes factores relacionados con los ingresos, las carencias materiales y la intensidad laboral de los hogares.

Por otro lado, la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del Instituto Canario de Estadística sitúa en el 17,6% la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza monetaria, frente al 20,5% de 2022.

El peso de las prestaciones sociales

Santana atribuyó la evolución de los indicadores a una combinación de factores como el empleo, las pensiones, las prestaciones y las transferencias públicas, y descartó vincularla a una única política.

La responsable autonómica citó además datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias), según los cuales, sin pensiones, prestaciones y otras transferencias sociales, la pobreza afectaría a casi la mitad de la población canaria.

La directora general defendió por ello el papel de las ayudas económicas como mecanismo para evitar un mayor deterioro de la situación de los hogares.

Más de 11.000 familias reciben la Renta Canaria

La Renta Canaria de Ciudadanía llega actualmente a 11.341 familias y tiene prevista una dotación anual de 126 millones de euros.

Desde su entrada en vigor se han tramitado 37.841 expedientes y resuelto 30.747. De ellos, 19.445 corresponden a nuevas solicitudes de reconocimiento.

El 34,46% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir los requisitos, entre otras razones, por contar con otros ingresos o prestaciones suficientes.

Santana señaló que el plazo de reconocimiento ronda los cuatro meses cuando el expediente está correctamente documentado.

A esta prestación se suma el complemento autonómico de 400 euros para las personas que reciben pensiones no contributivas.

577 prestaciones extinguidas tras incorporaciones laborales

La Dirección General defiende que las políticas sociales deben combinar la protección económica con itinerarios de inclusión.

A marzo de 2026, 577 expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se habían extinguido después de que sus titulares se incorporaran al mercado laboral y superaran los límites de ingresos establecidos.

Otros 550 beneficiarios solicitaron revisar su prestación después de iniciar una actividad laboral.

Santana sostuvo que el objetivo es mantener la protección mientras exista una situación de necesidad y facilitar posteriormente la recuperación de la autonomía económica.

97 millones para los servicios sociales municipales

El plan concertado con los ayuntamientos cuenta este año con 97 millones de euros, con los que, según los datos expuestos en el Parlamento, se atiende a unas 450.000 personas y se financia la contratación de alrededor de 2.500 profesionales.

El Gobierno autonómico destina además en 2026 unos 23 millones a entidades del tercer sector para financiar 236 proyectos de inclusión social que atienden a unas 261.000 personas.

La directora general señaló también que Canarias pasó de gastar 619 euros por habitante en servicios sociales en 2023 a 724 euros en 2024, frente a una media estatal de 575,06 euros.

Pese a la mejora de los indicadores expuestos, quedan pendientes algunas medidas previstas en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía. Los complementos específicos de vivienda y educación continúan en fase de análisis técnico y presupuestario, según confirmó Santana en sede parlamentaria.