Un varón en estado grave tras chocar una moto y un coche en la TF-1 en Tenerife

Un grave accidente de circulación registrado a primera hora de este lunes en la autopista TF-1 ha dejado a dos personas con lesiones de diversa consideración. El siniestro, provocado por una colisión entre un turismo y una motocicleta, se localizó en sentido norte a la altura del término municipal de San Miguel de Abona, según confirmaron fuentes oficiales del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta entró en la sala operativa central a las 08:22 horas mediante una llamada ciudadana que advertía del impacto y de la presencia de heridos sobre la calzada. De forma inmediata, el centro coordinador activó el protocolo reglamentario y movilizó los recursos de auxilio necesarios, desplazando al punto indicado varias unidades terrestres del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para asistir con celeridad a las víctimas.

Al llegar al tramo afectado, los facultativos sanitarios procedieron a clasificar el estado de los dos afectados, quienes presentaban diversos traumatismos provocados por la violencia del choque. Tras las maniobras iniciales de estabilización, los médicos certificaron que el varón se encontraba en estado grave, por lo que fue evacuado con urgencia en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital del Sur para recibir tratamiento especializado.

La otra ocupante implicada, una mujer que sufrió policontusiones de pronóstico moderado, fue atendida en el mismo lugar del accidente y posteriormente trasladada en una unidad de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde permanece ingresada para un seguimiento pormenorizado de su evolución clínica.

En el operativo intervinieron asimismo efectivos de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras para asegurar el perímetro y evitar nuevos alcances en una vía que registraba una elevada densidad circulatoria a esa hora punta, mientras los agentes procedían a instruir el atestado correspondiente.