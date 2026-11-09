Un youtuber señala Canarias como el epicentro de la captación de menores en España

Guillem, el creador del canal BCN A PIE DE CALLE, publicó este domingo el reportaje La terrible mafia que secuestra niños en Canarias, en el que recorre las islas para investigar cómo las redes de explotación captan a menores que deberían estar protegidos por la Administración. El documental pone el foco en la vulnerabilidad de estos jóvenes y en los fallos de un sistema de acogida cuya saturación, según plantea, facilita el trabajo de las mafias.

El youtuber, que supera los 680.000 suscriptores en YouTube, concentra buena parte de su investigación en Gran Canaria. En el reportaje participa Teseida García García, fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Canarias, especializada en la persecución de estos delitos. Su presencia permite incorporar al recorrido la perspectiva de quienes investigan unas tramas que se aprovechan de la necesidad de los menores de encontrar trabajo y ganar dinero.

Explotación dentro y fuera de las islas

Los casos abordados en el reportaje abarcan situaciones muy diferentes: desde la captación de adolescentes para trasladarlas a la Península y a Francia, donde algunas habrían sido explotadas sexualmente, hasta la presunta prostitución de una menor en un club de intercambio de parejas de Gran Canaria. También se investiga la posible explotación laboral de jóvenes tutelados que residían en un centro de acogida y eran trasladados a trabajar en fincas agrícolas.

La explotación no requiere siempre un viaje al extranjero ni la intervención de un desconocido. Puede comenzar con alguien del entorno de la víctima, que conoce sus dificultades y se ofrece a resolverlas. Incluso puede mediar otra menor del mismo centro. La protección formal de la Administración no impidió que, en los casos investigados, los captadores establecieran contacto con adolescentes especialmente vulnerables.

Las investigaciones afectan además a quienes debían encargarse de su atención. En el procedimiento sobre el trabajo agrícola, las sospechas alcanzan al responsable de la entidad gestora del centro. El investigado negó haber contratado ilegalmente a los menores y sostuvo que realizaban prácticas formativas.

La insularidad beneficia a las mafias

Para los menores que quieren salir de Canarias y encontrar trabajo, la separación de la Península añade una dificultad que las redes aprovechan. Sin dinero para el viaje, sin familiares que los reciban y con escasos contactos, una oferta que incluya billete, alojamiento y empleo puede parecer una solución a varios problemas a la vez.

La necesidad de ganar dinero cuanto antes y enviarlo a sus familias favorece que acepten esa ayuda sin conocer las condiciones reales que les esperan. A la precariedad económica se suman, en los casos recogidos, las barreras con el idioma y la falta de una red de apoyo en España. Quien organiza la salida termina ocupándose también de la documentación y del lugar al que supuestamente irán a trabajar.

Las pesquisas han descrito un reparto de tareas dentro de estas organizaciones. Unos miembros contactaban con las menores o facilitaban el contacto desde los centros; otros conseguían documentación ajena o falsa, compraban los billetes y preparaban los desplazamientos. La promesa de un empleo permitía presentar como una oportunidad lo que, según los investigadores, era una operación de captación para la explotación sexual.

Cuando interviene una compañera del centro, la oferta puede llegar a través de alguien con quien la víctima convive y comparte preocupaciones. Esa proximidad facilita una relación de confianza que complica la detección del engaño por parte de quienes deben protegerla.

Los fallos que facilitan la captación

La saturación de los recursos de acogida, la falta de personal y las dificultades para seguir la situación de cada menor son problemas que el reportaje señala en la acogida de los jóvenes. A ellos se añaden métodos de captación que incluyen dinero, drogas o falsas oportunidades laborales. Detectarlos requiere que los trabajadores puedan reconocer los indicios y seguir lo que ocurre con cada joven, también cuando abandona el centro.

El control sobre las entidades gestoras constituye otro problema. El autor relata que no pudo identificar a la organización responsable del centro de una de las menores y describe llamadas y correos sin respuesta. Esa falta de información dificultó conocer quién se ocupaba de su atención y obtener explicaciones sobre lo ocurrido. La investigación laboral añade otra dimensión: las sospechas no siempre se limitan a personas ajenas a los recursos de acogida.

Un modelo que debemos cuestionar

La gestión de la inmigración en Canarias suele discutirse por la presión sobre los servicios públicos y las consecuencias para la población local. Sin embargo, los menores que llegan solos también sufren los fallos del sistema: dependen de él para recibir atención, estudiar y prepararse para trabajar, mientras las redes pueden aprovechar su necesidad de salir adelante para captarlos.

La financiación de esos recursos hace necesario examinar qué atención se presta con el dinero recibido. Una plaza financiada a razón de cien euros diarios representa 36.500 euros al año. Es una referencia orientativa, porque las condiciones y los importes varían entre centros, pero ayuda a dimensionar los recursos públicos destinados a un servicio que incluye la protección de los jóvenes acogidos.

La revisión afecta a las ONG y demás entidades que gestionan los centros y a las administraciones que los financian y supervisan. La preparación del personal, el seguimiento de las ausencias y la respuesta a los indicios de captación son aspectos concretos sobre los que exigir explicaciones. También lo son las condiciones de los contratos y la información sobre las inspecciones realizadas.

Las administraciones que financian estos centros deben explicar qué inspecciones hicieron, qué incidencias detectaron y qué medidas exigieron a las gestoras. Cuando un menor abandona el recurso, también debe poder reconstruirse quién debía seguir su situación, cuándo se comunicó la ausencia y qué actuaciones se pusieron en marcha.