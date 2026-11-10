Canarias acelera la adjudicación de baterías en La Palma tras un apagón previsible

El Gobierno de Canarias prevé que las baterías de emergencia de La Palma estén operativas durante 2027. La contratación arranca después del apagón del 2 de noviembre, aunque las advertencias sobre la vulnerabilidad del suministro y la necesidad de disponer de respaldo estaban documentadas mucho antes.

El antecedente más comprometedor para las administraciones figura en una comunicación del propio Ejecutivo. El 10 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno avaló un plan que reclamaba al Ministerio para la Transición Ecológica renovar las centrales obsoletas, reforzar las redes e incorporar baterías provisionales. También solicitaba planes de contingencia ante un fallo simultáneo de generación.

Aquella nota llegó a asegurar que con el plan «se garantiza que los ciudadanos de La Palma no vuelvan a vivir apagones prolongados». Casi dieciséis meses después, la isla volvió a sufrir una interrupción general de varias horas. La garantía anunciada en 2025 quedó desmentida por el nuevo corte.

Una desconexión general y problemas para arrancar

Red Eléctrica sitúa el inicio del apagón a las 06:38 y la recuperación completa a las 10:26, hora canaria. Fueron tres horas y 48 minutos hasta restablecer todo el servicio. Según el operador, se desconectaron todos los grupos térmicos que abastecían la demanda insular.

La reposición también encontró dificultades. Algunas unidades de Los Guinchos tuvieron problemas iniciales de arranque, lo que retrasó la recuperación. Red Eléctrica señaló una posible relación del incidente con la fuerte tormenta, pero dejó las causas bajo investigación.

La urgencia todavía deja meses de espera

La Consejería pretende adjudicar en un mes un sistema de al menos 16 MW. Después quedarán las autorizaciones, la instalación y la puesta en servicio. Zapata atribuye parte de la espera al Estado, que, según sostiene, no habilitó esta solución de emergencia hasta el 30 de junio; el Ejecutivo autonómico ha empleado desde entonces más de cuatro meses en preparar el procedimiento.

El consejero admite otra limitación: todavía hay que aclarar las causas del último apagón para determinar si las baterías habrían resultado eficaces. El anuncio fija 2027 como objetivo, sin concretar el mes de funcionamiento.