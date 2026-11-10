Canarias cambia las normas contra el acoso escolar y reconoce al profesorado como autoridad pública

Canarias inicia una nueva etapa en la regulación de la convivencia escolar. El Boletín Oficial de Canarias publicó este lunes, 9 de noviembre, el Decreto 169/2026, una norma que modifica el marco de actuación de los centros educativos ante los conflictos entre alumnos, las situaciones de acoso, el uso de las redes sociales y las conductas que dificultan el trabajo del profesorado.

La nueva regulación sustituirá a la normativa vigente desde 2011 e introduce cambios que afectan tanto al alumnado como a docentes, familias y equipos directivos. Entre sus principales novedades destacan el reconocimiento expreso del profesorado como autoridad pública, el desarrollo de procedimientos frente al ciberacoso y la obligación de revisar los planes de convivencia de los centros.

El decreto entrará en vigor el 29 de noviembre, veinte días naturales después de su publicación oficial. A partir de ese momento comenzará el periodo de adaptación de los centros educativos, que dispondrán de un año para actualizar sus reglamentos internos y planes de convivencia.

La reforma llega en un contexto en el que los conflictos escolares ya no se limitan al aula. Las redes sociales, los dispositivos móviles y las plataformas digitales han ampliado los espacios en los que pueden producirse situaciones de hostigamiento, discriminación o violencia entre menores.

El nuevo marco pretende responder a esta realidad mediante una combinación de prevención, intervención educativa y procedimientos disciplinarios, sin abandonar las garantías que deben proteger los derechos del alumnado.

El ciberacoso entra en el régimen de convivencia de los centros educativos

Uno de los cambios más relevantes es la regulación expresa de determinadas conductas producidas en entornos digitales.

La normativa contempla que los centros puedan intervenir ante comportamientos contrarios a la convivencia desarrollados en plataformas educativas, dispositivos del propio centro y redes sociales externas, siempre dentro de los supuestos y límites establecidos por el decreto.

En el caso de los dispositivos personales y las redes sociales ajenas al centro, la regulación contempla su aplicación cuando las conductas se produzcan en horario escolar o durante actividades desarrolladas en el centro.

Esta precisión resulta importante porque no supone una autorización general para que los colegios e institutos sancionen cualquier comportamiento privado de sus alumnos en internet.

El decreto también establece procedimientos específicos de intervención frente al acoso y el ciberacoso escolares, además de mecanismos relacionados con otras formas de violencia que puedan afectar al bienestar de la comunidad educativa.

Las conductas contrarias a la convivencia se clasifican en leves, graves y muy graves, con medidas preventivas y correctoras que deberán ajustarse a criterios de proporcionalidad, intervención mínima y carácter educativo.

La norma contempla procedimientos de mediación y conciliación, así como medidas destinadas a que los estudiantes comprendan las consecuencias de sus actuaciones y reparen los daños ocasionados cuando resulte posible.

En los supuestos más graves que puedan constituir una infracción penal, la dirección del centro deberá comunicar los hechos al Ministerio Fiscal, de acuerdo con las condiciones previstas en la regulación.

Otro aspecto destacado es la obligación de que los centros mantengan equipos de gestión de la convivencia y actualicen sus planes con actuaciones de prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia.

Estos instrumentos deberán incorporar también normas específicas para los entornos digitales, además de mecanismos para favorecer la participación del alumnado y las familias.

Los sindicatos reclaman recursos para que la reforma no se quede sobre el papel

La publicación del decreto ha abierto también el debate sobre los medios necesarios para aplicarlo.

UGT Servicios Públicos Canarias ha valorado positivamente algunos de sus contenidos, especialmente el reconocimiento del profesorado como autoridad pública y las garantías de protección jurídica y asistencia administrativa.

Sin embargo, la organización sindical advierte de que una modificación normativa no será suficiente si los centros educativos no disponen de personal, formación y recursos adecuados para desarrollar las nuevas obligaciones.

La posición sindical introduce una cuestión fundamental: hasta qué punto podrán los equipos directivos y docentes asumir nuevas responsabilidades de prevención, seguimiento y resolución de conflictos sin una dotación suficiente de medios.

El decreto establece que la Administración educativa promoverá recursos y apoyos para mejorar la convivencia escolar dentro de las disponibilidades presupuestarias.

Por tanto, la aplicación efectiva de la reforma dependerá también de las decisiones organizativas y económicas que adopte la Consejería de Educación.

El nuevo texto reconoce la importancia de la figura encargada de coordinar el bienestar y la protección del alumnado, así como la participación de los servicios de orientación y mediación en los equipos de convivencia.

Estas funciones adquieren especial relevancia en los centros que afrontan situaciones complejas relacionadas con el acoso, los conflictos reiterados o las dificultades de integración y convivencia.

La reforma contempla igualmente medidas adaptadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con especial atención a las estrategias de acompañamiento, refuerzo positivo y entornos estructurados.

El cambio normativo no producirá efectos inmediatos sobre todos los procedimientos en marcha. Los expedientes iniciados antes de su entrada en vigor continuarán, con carácter general, conforme a la regulación anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones sancionadoras más favorables cuando corresponda.

También permanecerán vigentes los protocolos específicos existentes sobre acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida y protección de la infancia hasta que sean actualizados.

La publicación del decreto marca así el inicio de una transformación del sistema de convivencia escolar en Canarias, pero su alcance real dependerá de cómo se aplique en colegios e institutos.

La cuestión de fondo será comprobar si las nuevas herramientas permiten prevenir mejor los conflictos, proteger a las víctimas y ofrecer a los docentes respuestas eficaces ante situaciones que afectan al funcionamiento cotidiano de las aulas.

Para las familias y los profesionales de la educación, el reto comienza ahora: convertir una regulación más detallada en una mejora efectiva de la seguridad, el respeto y el bienestar dentro de los centros educativos canarios.