Canarias encabeza el absentismo laboral en España con casi un 10% de las horas pactadas

Canarias registró la mayor tasa de absentismo laboral de España en el segundo trimestre de 2026. Según el informe de The Adecco Group Institute, las ausencias representaron el 9,6% de las horas pactadas, frente al 7,76% de media nacional. La diferencia sitúa al archipiélago 1,84 puntos por encima del conjunto del país.

El indicador canario aumentó tres décimas respecto al mismo periodo de 2025. Tras las islas aparecen Asturias y el País Vasco, ambos con un 9,5%. En el extremo contrario se encuentran Baleares, con un 5,9%, Madrid, con un 6,8%, y La Rioja, con un 6,9%.

La tasa mide tiempo de trabajo, por lo que ese 9,6% no equivale al porcentaje de empleados que faltan a su puesto. Recoge las horas no trabajadas por distintas causas, entre ellas las bajas médicas y los permisos retribuidos. El informe permite comparar el peso de esas ausencias, pero no identificarlas en su conjunto con faltas injustificadas.

Las bajas médicas concentran la mayor parte de las ausencias

La incapacidad temporal explica buena parte del dato canario. Su tasa alcanzó el 8,4% de las horas pactadas, también la más elevada entre las comunidades autónomas y tres décimas superior a la de un año antes.

En España, las bajas médicas representaron el 6,04% de las horas pactadas. La distancia con Canarias es, por tanto, de 2,36 puntos. El estudio atribuye a la incapacidad temporal alrededor del 60% del aumento interanual del absentismo nacional.

El resto de las ausencias incluye situaciones muy diferentes. Adecco menciona permisos, maternidad y paternidad, retrasos, conflictos laborales y faltas no justificadas. Por eso considera que solo una parte puede reducirse mediante cambios en la organización de las empresas: algunas responden a derechos de los trabajadores y otras a circunstancias ajenas a la gestión empresarial.

La gestión de las bajas, en el debate canario

El peso de la incapacidad temporal ya había llevado este asunto al diálogo entre el Gobierno de Canarias y los empresarios. El pasado 21 de septiembre, Fernando Clavijo reconoció que el absentismo era uno de los retos del archipiélago y planteó explorar un mayor papel de las mutuas.

El presidente puso como ejemplo las bajas que requieren rehabilitación y que, según explicó, pueden prolongarse por la saturación de los servicios. También rechazó generalizar sobre trabajadores o médicos al abordar las causas de las ausencias.

En aquel encuentro, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, defendió trabajar con el Servicio Canario de la Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas y los sindicatos para reducir las tasas de absentismo.