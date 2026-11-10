Clavijo certifica el fracaso exterior de Sánchez tras dispararse la ruta atlántica un 1.355% en nueve días

La ruta migratoria atlántica ha alcanzado niveles de colapso operativo en Canarias. En los primeros nueve días de noviembre de 2026, el archipiélago ha registrado la llegada de 6.665 personas a bordo de 66 embarcaciones precarias, lo que representa un incremento interanual del 1.355% respecto al mismo periodo del año anterior. Con 48 de estos cayucos arribando directamente a El Hierro, la presión sobre las infraestructuras de la isla del meridiano ha colocado a los servicios esenciales en una situación insostenible. Ante esta realidad, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, compareció tras el Consejo de Gobierno para anunciar un catálogo de exigencias inaplazables que trasladará este martes a la comisión interministerial con el Ejecutivo central, advirtiendo de que, si no se obtienen respuestas operativas, el Estado deberá responder ante los tribunales.

El documento consensuado por el Ejecutivo autonómico cuenta con el respaldo de prácticamente todo el arco parlamentario regional. Entre las prioridades inmediatas figura el establecimiento de una mesa de coordinación semanal de seguimiento, la aceleración de las derivaciones obligatorias hacia la península para descongestionar el territorio insular y la activación efectiva de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para asegurar la vigilancia marítima en origen y en aguas internacionales.

La factura económica en El Hierro: asfixia comercial y parálisis productiva

El impacto de esta crisis desborda con creces la gestión logística y golpea de forma directa el tejido productivo canario. En El Hierro, y con especial crudeza en el puerto de La Restinga, la actividad económica ordinaria se encuentra gravemente alterada. El presidente autonómico alertó de que la faena pesquera tradicional permanece casi imposibilitada por la ocupación de las dársenas y la dinámica de las operaciones de rescate, mientras que la oferta de turismo activo ha sufrido una contracción drástica: los centros de buceo han pasado de once a apenas cuatro en funcionamiento. Esta caída de actividad arrastra a la hostelería, la restauración y el comercio local, obligando a las familias y autónomos herreños a asumir el coste económico de una contingencia sobrevenida sin compensación alguna.

A este estrangulamiento microeconómico se suma la saturación estructural del sistema asistencial de menores. Canarias tutela actualmente a cerca de 3.000 menores no acompañados en su red de acogida, una carga competencial y presupuestaria que drena ingentes fondos autonómicos para suplir lo que constituye una competencia estatal indelegable de control fronterizo y seguridad exterior.

Quiebra de la política exterior y fiscalización judicial del Estado

En su intervención, Clavijo diagnosticó sin ambages el colapso del modelo de «cooperación y desarrollo» desplegado por el Gobierno central y la Unión Europea en la costa occidental africana. Canarias reclama que los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, encabezados por Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, reactiven y refuercen los acuerdos de contención y repatriación con países emisores clave como Senegal, donde las mafias operan sin un dique de contención diplomático o policial efectivo.

El mandatario insular subrayó que las Islas llevan más de tres años asumiendo en solitario la gestión de la frontera sur sin que el Ejecutivo central aplique los mecanismos de emergencia que sí despliega en otros ámbitos. Recordó que el Tribunal Supremo ya tuvo que intervenir para obligar al Estado a responsabilizarse de los menores solicitantes de asilo y rechazó que el calendario electoral o los periodos de funciones sirvan de pretexto para la inacción: la estabilidad económica y la seguridad territorial de Canarias exigen el ejercicio riguroso del control fronterizo de forma inmediata.