Clavijo exige a Von der Leyen que asuma la crisis que Sánchez ignora

La inacción tiene un precio y, una vez más, la factura se abona íntegramente con cargo al contribuyente en las islas Canarias. Tras semanas de silencio administrativo y una dejación de funciones evidente en el control de nuestras fronteras, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha convocado este martes de urgencia a la Comisión Interministerial de Inmigración. El motivo de esta cita no obedece a una estrategia de Estado, sino a la evidencia del más absoluto colapso: la llegada de aproximadamente 8.000 personas a la isla de El Hierro en apenas cinco semanas ha desbordado cualquier capacidad de absorción logística, sanitaria y económica de la Administración local.

A la cita en el Palacio de la Moncloa, previa al Consejo de Ministros, acudirán de forma extraordinaria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Se sentarán frente a una batería de carteras ministeriales, Exteriores, Interior, Inclusión, Trabajo, Derechos Sociales y Juventud, que hasta el momento han operado como compartimentos estancos ante un escenario crítico.

La movilización a destiempo de seis ministerios evidencia una flagrante falta de planificación frente a un desafío demográfico previsible, agravado por la complacencia diplomática hacia actores vecinos como Marruecos, que recurrentemente instrumentalizan el control de los flujos en la ruta atlántica como palanca de presión geopolítica.

El alto coste de la improvisación estatal

El presidente autonómico logró arrancar este fin de semana un compromiso a Pedro Sánchez para reforzar los recursos sanitarios a través de la Secretaría de Estado de Migraciones. Sin embargo, el parche presupuestario no soluciona el agujero estructural. La externalización pasiva de nuestras fronteras y la falta de incentivos diplomáticos y legales para desincentivar las salidas irregulares han convertido al Archipiélago, y en particular a un territorio tan limitado como El Hierro, en un cuello de botella. Asumir los costes de acogida de forma indefinida sin una política disuasoria firme tensiona las arcas públicas canarias y genera un profundo malestar en una población que observa cómo el Estado solo reacciona frente a los hechos consumados.

Clavijo ha sido tajante en sus términos: la reunión de este martes no puede quedarse en una mera foto de cortesía institucional. Canarias reclama un plan de actuación conjunto que contemple medidas concretas, una asunción real de competencias por parte de Madrid y, de forma innegociable, plazos de ejecución verificables. La política de acudir a apagar el incendio cuando las administraciones insulares ya han colapsado es insostenible desde el punto de vista de la eficiencia del gasto y resulta letal para la seguridad y el ordenamiento de las islas.

Internacionalización de una crisis desatendida

Ante la evidencia de que el Ejecutivo de Sánchez arrastra los pies y carece de un modelo fronterizo sólido, el Gobierno de Canarias ha decidido elevar el tiro institucional. Fernando Clavijo ya ha comunicado a la presidencia nacional su intención de formalizar reuniones de máxima urgencia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el nuevo comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

El mensaje es nítido: Canarias es frontera sur de la Unión Europea y no puede seguir sufragando en solitario una crisis que desborda con creces su marco competencial y financiero. La dejadez del Ejecutivo central no solo diluye la soberanía efectiva sobre nuestras aguas, sino que traslada una presión fiscal inasumible a los cabildos y al propio Gobierno autonómico. En definitiva, Canarias exige directamente a Bruselas el rigor y la coordinación estratégica que el Gobierno de la nación ha sido incapaz de articular en el control de la ruta atlántica.