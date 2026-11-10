Delgado defiende los controles tras el caso Quórum y el PSOE le reprocha falta de diligencia

La gestión de los centros de menores migrantes ha vuelto este martes al Parlamento de Canarias a raíz del caso Quórum, con posiciones enfrentadas entre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el PSOE sobre la actuación del Ejecutivo autonómico.

Delgado defendió los protocolos puestos en marcha por su departamento desde que se conocieron los hechos investigados en 2024 y sostuvo que el Gobierno actuó ante los indicios de posibles malos tratos.

La consejera señaló que se crearon equipos propios de seguimiento, se reforzaron las plantillas con 30 trabajadores y se remitieron a la Fiscalía los vídeos recibidos.

También aseguró que se exigió a la entidad responsable que apartara y despidiera a los trabajadores presuntamente implicados, que se procedió al cierre de centros y que el Gobierno canario se ha personado posteriormente en la causa judicial.

El PSOE cuestiona la eficacia de los protocolos

La diputada socialista Elena Máñez rechazó que esas actuaciones demuestren que los mecanismos de control funcionaran correctamente y reprochó a la consejera falta de diligencia.

Máñez señaló que el caso llegó a conocimiento de las autoridades a través de una denuncia posteriormente remitida a la Fiscalía y no como consecuencia de los controles internos de la Administración.

También recordó que dos centros han sido cerrados y consideró que esta circunstancia obliga a revisar la eficacia de los protocolos existentes.

La diputada reclamó "más explicaciones y menos excusas" y sostuvo que el Gobierno debería haber reforzado antes la vigilancia y los recursos ante la saturación de los dispositivos de acogida.

Delgado, por su parte, defendió que los protocolos fueron implantados durante la actual legislatura con apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y rechazó las críticas del PSOE.

La discusión se produce mientras continúa la investigación judicial sobre los presuntos malos tratos a menores en centros gestionados por la entidad Quórum Social 77, por lo que las responsabilidades concretas siguen pendientes de resolución judicial.