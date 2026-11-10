Detenido en Telde tras amenazar con un cuchillo al peluquero que acababa de cortarle el pelo

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca tras amenazar con un cuchillo al peluquero que acababa de atenderle.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre, sobre las 10:30 horas, en la zona de San Gregorio. Varios agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana recibieron el aviso de un ciudadano que alertaba de que un hombre armado estaba amenazando a otra persona en una peluquería cercana.

Cuando llegaron al establecimiento, los policías localizaron en el exterior a un hombre que portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Los agentes le ordenaron que dejara el arma en el suelo y el individuo obedeció sin oponer resistencia.

Según la versión recabada por la Policía, el hombre se había cortado el pelo minutos antes y se molestó tras un comentario del peluquero sobre el resultado. Después abandonó el local, se dirigió a su vehículo y regresó con el cuchillo.

Presuntamente llegó a amenazar al profesional con apuñalarlo mientras se aproximaba a él de forma agresiva.

Los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y comprobaron cómo el sospechoso se acercaba a la víctima con el arma en la mano.

Tras tomar declaración a las personas implicadas y revisar las grabaciones, la Policía Nacional procedió a su detención por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.