El CEO de Gesplan adjudicó 260.000 euros a EVM, su exempresa y única licitadora, tras darle contratos como viceconsejero

El currículum lo publica la propia Gesplan en su portal de transparencia, y ordena todo lo demás. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Consejero insular del Cabildo de Tenerife durante tres mandatos. De 2007 a 2011 sin dedicación exclusiva. De 2011 a 2015 con delegación en Juventud, Educación e Igualdad y la presidencia del IASS. De 2015 a 2019 como consejero de Política Territorial, con asiento en la COTMAC, en GESTUR y en el consejo del ITER, el instituto energético que entonces presidía Carlos Alonso.

Y entre medias, de junio de 2010 a mayo de 2011, un empleo privado en «EVM Project Management Experts, S.L.» como «jefe de proyecto - consultor jurídico», con «asesoramiento integral en materia de Derecho Administrativo y Urbanístico» y dirección de proyectos de formación jurídica para empleados públicos. Era al mismo tiempo consejero insular. La sociedad es la misma que después pasó a llamarse EVM Group, con el mismo NIF.

EVM nació en Santa Cruz de Tenerife en 2008 como consultora de dirección de proyectos para el sector público. Se ha llamado EVM Project Management Experts, Ecosistemas Virtuales y Modulares y, desde 2024, EVM Group. Su «socio fundador», según sus propios documentos, es Pablo Javier Díaz Cruz. Tiene unos cuarenta empleados según sus cuentas y ha obtenido 104 adjudicaciones públicas por 8,63 millones de euros entre 2020 y 2026, con el Instituto Canario de Estadística como principal cliente.

Tiene además una fundación, inscrita como Fundación Canaria Imagine2050 y conocida en los contratos como Fundación Canaria EVM, cuyo fin estatutario es «favorecer y apoyar la labor» del grupo EVM. De la empresa, del instituto de estadística y de la fundación tratan las entregas cuarta, quinta y sexta.

En agosto de 2019 el Gobierno de Ángel Víctor Torres lo nombró viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático. Era un cargo del PSOE, partido del que había sido secretario general en Los Realejos según informó elDiario.es en 2019, y cesó con el cambio de Gobierno de julio de 2023.

Tres meses después, el 6 de noviembre de 2023, Gesplan, la empresa pública de planificación y gestión del territorio del Gobierno de Canarias, lo nombró consejero delegado y vicepresidente primero, con todas las facultades delegadas. Es el único cargo retribuido de su consejo. Gesplan depende de la Consejería de Política Territorial de Manuel Miranda, de Coalición Canaria, que preside además su consejo de administración.

El nombramiento, informó Diario de Avisos, se hizo a propuesta de la ASG de Casimiro Curbelo, en sustitución de un cargo de ese mismo partido, aunque algunas fuentes consultadas indican que fue el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, quien se lo impuso al Gobierno de Canarias como pieza clave en su proyecto profesional. En febrero de 2024 entró además en el consejo de VISOCAN. En febrero de 2025 fue reelegido.

Cinco contratos, cinco veces una sola oferta

La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático era órgano de contratación y adjudicó a dedo a EVM casi 74.000 euros, repartidos en varios contratos menores. El primero fue de manual.

El 8 de mayo de 2020, nueve meses después de tomar posesión, la viceconsejería encargó a EVM la «redacción de plan de viabilidad de un organismo autonómico competente en materia de lucha contra el cambio climático». La antigua empresa del viceconsejero cobró 14.950 euros, el 99,7 % del tope del contrato menor, por diseñar el organismo que su propia viceconsejería proyectaba crear.

Siguieron 14.900 euros en junio de 2020 para preparar hasta cuatro candidaturas a los programas europeos LIFE y Horizonte 2020, 14.000 en septiembre de 2021 para la candidatura de un Centro de Investigación en Biodiversidad al programa Teaming for Excellence y 14.750 en abril de 2023, tres meses antes de dejar el cargo, para un sistema de indicadores medioambientales. La Secretaría General Técnica de la misma consejería añadió 14.750 euros en mayo de 2021 para un instrumento de planificación de los fondos Next Generation.

Cinco contratos a dedo, 73.350 euros, y en ninguno hubo otra oferta que la de EVM. La competencia para adjudicar los cuatro de la viceconsejería era del viceconsejero. Quién firmó cada resolución está en los expedientes. Cinco contratos menores al 93 % o más del tope, todos a la misma empresa y todos sin otra oferta, en un órgano que adjudicó más de doscientos, dibujan una preferencia. La ley de contratos exige que cada expediente justifique por qué esa empresa y no otra.

Gesplan, once expedientes para tres empresas

Al llegar a Gesplan, Pérez Hernández se encontró con una empresa pública que ya conocía a EVM. Lo que vino después está en la Plataforma de Contratación, y en todos los expedientes el órgano de contratación es el mismo, la Consejería Delegada, su propio cargo.

El 19 de marzo de 2024, 14.900 euros a EVM, sin otra oferta, por el «Libro Blanco del Futuro de Gesplan». La empresa pública encarga a la antigua empresa de su consejero delegado que escriba cómo debe ser su futuro.

Siete meses después, el 10 de octubre de 2024, Pérez Hernández firma el mismo día las tres resoluciones que ponen en marcha el contrato 713/24, la aprobación del expediente, la de los pliegos y el nombramiento de la mesa. El objeto es la gestión de la cartera de proyectos de la estrategia «Gomera 36», con 269.552 euros de valor estimado y ejecución en La Gomera.

El anuncio sale al Diario Oficial de la Unión Europea el 14 de octubre. El plazo se cierra el 11 de noviembre. Se presenta una empresa en toda Europa, EVM. Ofrece 260.467,81 euros, una rebaja del 3,37 %, y obtiene 93 puntos sobre 100. El 14 de enero de 2025 se le adjudica y el 15 se firma. Durante esos mismos meses la filial de EVM Quimera Funding tenía su domicilio social en San Sebastián de La Gomera, donde estuvo de diciembre de 2022 a septiembre de 2025.

El 9 de mayo de 2025 Gesplan adjudica su primer contrato menor a la Fundación Canaria EVM, cuyos estatutos la obligan a «apoyar la labor» del grupo EVM, 13.925,25 euros por una plataforma de formación en línea sobre comunidades energéticas. Esa vez hubo tres ofertas. Trece días después, el 22 de mayo, Gesplan firma con la fundación un convenio marco de cooperación de cuatro años.

En 2026 la fundación recibe a dedo dos contratos menores más, sin otra oferta. En marzo, 13.925,25 euros por el material didáctico del programa «8 islas, 8 meses». En junio, 14.977,70 por un diagnóstico de género sobre los sectores en los que trabaja Gesplan. Hay otra cosa. Una fundación cuyo fin es apoyar a EVM encadena tres menores de la empresa pública que dirige un antiguo empleado de EVM, con un convenio marco por medio.

Y en paralelo, Anitya Consultores, S.L., la empresa de Carlos Alonso. El 18 de junio de 2025 Gesplan adjudica a la consultora de Carlos Alonso, con quien Pérez Hernández coincidió en el gobierno del Cabildo entre 2013 y 2019, la redacción de su plan estratégico 2024-2026 por 14.000 euros. Es el instrumento que la ley de presupuestos canaria exige a las empresas públicas para poder contratar personal fijo.

El 9 de octubre, el seguimiento de ese instrumento para 2025-2027, por 4.650 euros. Son 18.650 euros en el mismo ejercicio para lo que parece un único objeto, y ninguno de los dos tuvo otra oferta.

El 20 de julio de 2026 el consejero delegado firma la resolución que adjudica a la empresa de Carlos Alonso, Anitya Consultores, 200.000 euros de «asesoramiento estratégico y consultoría de negocio» para los dos años siguientes.

El primer bloque de trabajo del pliego es la revisión y actualización de ese instrumento, el que Anitya había escrito un año antes. El pliego menciona el «IPE vigente» y no dice en ningún punto que se entregara a los demás licitadores. Tampoco contiene ninguna de las medidas que la Ley de Contratos exige cuando concurre quien participó en la preparación del contrato.

Esta vez concurrieron seis empresas, y los criterios objetivos no decidieron nada. Cinco obtuvieron el máximo, 55 puntos sobre 55. Todo se jugó en los 45 puntos del juicio de valor, que puntuó la subdirectora de Estrategia Corporativa de Gesplan, María Curbelo Montañez, y ahí Anitya ganó por dos a la unión temporal de Crowe y Obore, 43 frente a 41.

El informe considera su oferta «excelente por su elevado nivel de adaptación al contexto institucional de Gesplan, su conocimiento del IPE». Premia el conocimiento que Anitya adquirió en los dos contratos anteriores, el mismo que la ley obliga a neutralizar.

Once expedientes en total, 572.526 euros. Ocho de ellos, 536.846 euros, con Pérez Hernández como órgano de contratación. Ningún otro organismo canario contrata a la vez a EVM, a su fundación y a la empresa de Carlos Alonso.

El método se repite con las dos empresas. Gesplan encarga por contrato menor, sin otra oferta, a una consultora que piense su futuro, el Libro Blanco a EVM y el plan estratégico a Anitya. Después, la misma consultora gana el contrato grande que Gesplan licita. Con EVM, sin competencia. Con Anitya, por dos puntos de juicio de valor que premian conocer el plan.

Es una secuencia que la ley de contratos conoce bien. Cuando quien hizo el encargo previo concurre al grande, exige precauciones. En el expediente de Anitya no aparece ninguna. En el de EVM nadie más concurrió.

Lo que hay que preguntarse

El artículo 23 de la Ley 40/2015 obliga a abstenerse a quien tenga «relación de servicio» con la empresa interesada «en los dos últimos años». En cambio, considera conflicto de intereses cualquier situación en que «pudiera parecer» comprometida la imparcialidad de quien decide, y obliga al órgano a prevenirlo. Si Pérez Hernández comunicó su paso por EVM al tomar posesión y si se apartó de algún expediente es lo primero que Gesplan tiene que responder.

Tres conclusiones se sostienen con los expedientes. La primera es que Pérez Hernández es la bisagra de esta serie. Por sus dos despachos públicos han pasado contratos para su antigua empresa, para la fundación de su antigua empresa y para la consultora de su antiguo presidente y recomendado, casi siempre sin otra oferta.

La segunda es que Gesplan y su director tienen una manera de adjudicar que convierte el menor en antesala del concurso. En los dos casos documentados, la consultora que cobró primero un menor por pensar el futuro de la empresa pública ganó después el contrato grande.

La tercera es que la responsabilidad empieza antes que él. Un Gobierno de CC y PP puso al frente de una empresa pública que factura más de 100 millones de euros y emplea a más de 2.000 personas, a propuesta de ASG y de Carlos Alonso, a un exviceconsejero del PSOE que había trabajado para uno de los contratistas habituales del Gobierno.

Gesplan lo reeligió en febrero de 2025, cuando el Libro Blanco y la adjudicación de Gomera 36 ya estaban publicados en la Plataforma. Pérez Hernández firma. Quienes lo pusieron a firmar son quienes deben explicarse.

Las preguntas van en ese orden. A la Consejería de Política Territorial y a ASG, por qué él, y si conocían su paso por EVM cuando lo propusieron. Al consejo de administración de Gesplan, si el consejero delegado ha comunicado algún conflicto de intereses, si se ha abstenido en algún expediente y por qué lo reeligió. A la Audiencia de Cuentas, si la contratación de Gesplan figura en su programa de fiscalización.

A Gesplan, qué medidas tomó en el concurso de 200.000 euros para que quien redactó su plan no partiera con ventaja, si entregó ese plan a los demás licitadores y por qué los dos menores del plan suman 18.650 euros en un año. A Pérez Hernández, si ha mantenido relación con EVM o con Alonso desde que dejó el Cabildo y si intervino en el diseño de Gomera 36.