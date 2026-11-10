El Gobierno declara la Emergencia Migratoria en Canarias y refuerza El Hierro con más medios

El Gobierno de España ha declarado este martes la emergencia migratoria en Canarias ante el repunte de llegadas registrado en las últimas semanas y la presión que soporta especialmente El Hierro.

La medida permitirá disponer de 15,18 millones de euros adicionales para habilitar más plazas en centros de titularidad estatal y financiar los traslados de migrantes entre las islas y hacia la península.

A esta cantidad se suma otro millón de euros destinado a reforzar el servicio sanitario y de primera atención prestado por Cruz Roja.

Las medidas han sido acordadas en la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en la Moncloa, con la participación de ocho ministros y las intervenciones extraordinarias del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Otra guardamar para reforzar Salvamento

El Estado reforzará también los medios de Salvamento Marítimo con el traslado de la guardamar Calíope a El Hierro.

Con esta incorporación, Canarias contará con tres de las cinco guardamares operativas en España. La medida se suma al dispositivo existente en la isla, donde ya trabaja la guardamar Urania.

El refuerzo llega después de varias jornadas de elevada presión en La Restinga, con numerosas embarcaciones rescatadas y cientos de personas trasladadas al puerto herreño.

Más plazas y traslados fuera de El Hierro

Una parte de los nuevos recursos se utilizará para ampliar las plazas disponibles dentro del sistema estatal de acogida y facilitar las derivaciones hacia otras islas y la península.

Este mecanismo se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante el actual repunte migratorio. Las autoridades herreñas habían advertido de que la isla continuaría saturándose mientras el número de llegadas fuera superior al de personas trasladadas fuera de El Hierro.

El Gobierno central reforzará además el personal de la Delegación del Gobierno en Canarias encargado de tramitar los expedientes para la reubicación de menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas.

Las ayudas económicas para El Hierro, aún por concretar

La declaración de emergencia no incluye por ahora una cantidad específica para compensar directamente los gastos extraordinarios asumidos por las administraciones de El Hierro.

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a estudiar las medidas necesarias para afrontar estos costes y garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades locales.

Economía realizará, por su parte, un seguimiento del impacto que el repunte migratorio pueda provocar sobre el tejido productivo de la isla, especialmente afectado en zonas como La Restinga.

El Ejecutivo central mantiene también su apuesta por reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, con especial atención a Senegal y Mauritania, al tiempo que continuará la coordinación periódica entre las distintas administraciones.

La declaración de la emergencia migratoria en Canarias supone así la activación inmediata de nuevos recursos para acogida, traslados, atención sanitaria y Salvamento Marítimo, mientras quedan pendientes de concretar las compensaciones económicas específicas reclamadas para El Hierro.