El Gobierno investiga si el apagón de Lanzarote era evitable y no descarta responsabilidades

El Gobierno de Canarias analiza los informes sobre el apagón que dejó sin suministro eléctrico a Lanzarote y La Graciosa el pasado 3 de octubre para determinar si el incidente pudo evitarse y si existen responsabilidades.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, explicó este martes en el Parlamento que su departamento continúa estudiando la documentación disponible antes de adoptar posibles medidas.

"No nos temblará el pulso si hay que tomar medidas con los que pudieran ser responsables", afirmó durante su intervención, aunque por el momento el Ejecutivo autonómico no ha determinado responsabilidades concretas.

Una avería en la subestación de Mácher

El incidente comenzó con una avería en la subestación de Mácher, que dejó fuera de servicio parte del sistema eléctrico de Lanzarote.

Según explicó Zapata, el sistema no pudo soportar posteriormente la alteración producida y terminó provocándose un cero energético en la isla.

El apagón no afectó únicamente al suministro de los hogares, sino que tuvo consecuencias sobre servicios básicos como las desaladoras, lo que volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico insular.

El consejero defendió la necesidad de disponer de una red con más alternativas para evitar que una única avería pueda provocar nuevamente una interrupción generalizada del suministro.

El PSOE señala al Gobierno canario

Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Marcos Bergaz responsabilizó al Ejecutivo autonómico de parte de los problemas del sistema eléctrico y criticó que no haya culminado la delimitación de las zonas de aceleración de las energías renovables.

Bergaz reprochó además al Gobierno canario los recortes que, según sostuvo, se han producido en los recursos destinados a energía y transición ecológica.

Zapata rechazó esas críticas y trasladó parte de la responsabilidad al Gobierno central, al que reclama mayores inversiones en generación y distribución eléctrica.

La Palma acumula siete ceros energéticos desde 2009

El debate abordó también la situación de La Palma, que ha sufrido recientemente otro apagón que afectó durante unas cuatro horas a más de 50.000 clientes.

Zapata cifró en siete los ceros energéticos registrados en la isla desde 2009 y calificó la situación de "inaceptable".

El consejero señaló que las medidas de emergencia aplicadas en las islas con déficit energético son soluciones temporales mientras no se complete la renovación de las centrales térmicas y las redes de transporte.

En el caso de La Palma, recordó además que está pendiente el desarrollo de un segundo circuito eléctrico, ya planificado, pero cuya ejecución depende todavía de un convenio entre el Cabildo y Red Eléctrica.

La investigación sobre el apagón de Lanzarote continúa abierta y será el análisis de los informes técnicos el que determine si el cero energético pudo evitarse y si procede exigir responsabilidades.