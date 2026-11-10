El Hierro instalará un hospital de campaña ante el colapso asistencial de la crisis migratoria

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha asegurado que la comisión interministerial celebrada este martes ha dejado varios compromisos para aliviar la presión migratoria que atraviesa la isla.

Entre ellos figura la instalación de un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, con el objetivo de atender allí a las personas migrantes y reducir las derivaciones al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Armas ha valorado la "predisposición absoluta" y la "buena sintonía" mostradas por el Gobierno central durante la reunión y ha destacado que no existen precedentes de la participación de un presidente del Cabildo herreño en una comisión de estas características.

Más salidas para evitar la saturación

Otro de los compromisos pasa por aumentar las derivaciones fuera de El Hierro para que el número de personas que abandona la isla sea superior al de nuevas llegadas.

El presidente insular advierte de que el problema actual se produce cuando llegan más migrantes de los que pueden ser trasladados posteriormente hacia Tenerife.

Para mejorar este sistema será necesario reforzar la logística de guaguas, barcos y centros de acogida, especialmente los recursos previstos en Tenerife.

Ayudas para La Restinga

La comisión abordó también la situación económica de La Restinga, una de las localidades más afectadas por el incremento de llegadas.

Según Armas, los ministros mostraron receptividad ante la petición de ayudas específicas, aunque las cantidades y condiciones todavía deberán concretarse en los próximos días.

El Cabildo espera que estas medidas permitan reducir la presión sobre los servicios sanitarios, los recursos de acogida y la actividad cotidiana de El Hierro mientras continúe el actual repunte migratorio.