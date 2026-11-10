El turismo alemán cae un 12% y enciende las alarmas sobre los márgenes del sector en Canarias

La inercia estadística tiende a maquillar la cruda realidad de los incentivos empresariales. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha confirmado que las Islas recibirán este invierno a 9,8 millones de turistas, replicando casi matemáticamente las cifras de la temporada anterior. A simple vista, el sector clave del Archipiélago logra sortear las turbulencias y firma un empate técnico frente a los 9.844.289 visitantes del curso pasado. Sin embargo, rascar bajo la superficie de este volumen bruto revela un cambio de ciclo en la composición del gasto y un aviso directo sobre la verdadera rentabilidad que sostiene a la economía canaria.

La campaña invernal, que se extiende hasta marzo de 2027, arranca con un comportamiento plano en los meses iniciales y confía su pico de actividad a un marzo donde se espera rozar los 1,74 millones de llegadas. Pero el verdadero drama económico no se esconde en el calendario, sino en la procedencia de los capitales que aterrizan en las Islas.

El desplome alemán y el salvavidas nacional

El dato más demoledor del informe de coyuntura es la contracción del 12,6 % en el mercado alemán. El Archipiélago perderá de un plumazo a 214.000 turistas procedentes de la locomotora europea, tradicionalmente caracterizados por estancias más prolongadas y una mayor propensión al desembolso en el destino. Para cuadrar la hoja de cálculo, el informe del ISTAC fía el mantenimiento del volumen global a un repunte del 9,8 % en el turismo residente en el resto de España.

Este intercambio de perfiles no es neutral en términos de riqueza. Sustituir a visitantes centroeuropeos de alto poder adquisitivo por turismo doméstico permite a las administraciones presumir de récords de ocupación, pero somete a la planta alojativa y al sector servicios a un esfuerzo operativo idéntico para generar márgenes netos sensiblemente inferiores. Ante unos costes de suministro, energía y cotizaciones laborales disparados, facturar lo mismo requiere hoy atender a un cliente con un presupuesto mucho más ajustado. La caída de Alemania es el síntoma directo de un mercado continental asfixiado por la inflación y del progresivo encarecimiento del producto canario frente a competidores del norte de África que operan con menos asfixia fiscal.

La dependencia británica como pilar del sector

En este escenario de reajuste, el Reino Unido se consolida como la viga maestra que impide el derrumbe del PIB isleño. Uno de cada tres viajeros que aterrizarán en Canarias este invierno portará pasaporte británico. Con una previsión de 3.162.873 llegadas y una levísima corrección a la baja del 0,9 %, la fidelidad de este mercado resulta vital para sostener el empleo en las costas canarias.

No obstante, depender en un 32,1 % de un único emisor encierra una exposición extrema. La economía regional queda subordinada a cualquier shock externo, ya sea por fluctuaciones de la libra o por desincentivos regulatorios impulsados de manera temeraria desde los gobiernos.

Celebrar los 9,8 millones de turistas como un triunfo indiscutible supone ignorar la erosión de la calidad del modelo de negocio. El reto de Canarias no reside en apilar millones de visitantes en las terminales aeroportuarias, sino en garantizar un entorno de seguridad jurídica y desahogo impositivo que permita a los empresarios maximizar el rendimiento económico. Sin flexibilidad y libertad para competir, igualar las cifras del pasado invierno será únicamente un costoso espejismo contable.