INVOLCAN investigará el potencial geotérmico de 19 áreas de Canarias por casi 388.000 euros

Tajogaite Energía ha contratado al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) por 387.698,50 euros para investigar el potencial geotérmico de las 19 cuadrículas mineras que tiene concedidas en el archipiélago. Los científicos estudiarán el subsuelo mediante trabajos de superficie para localizar las áreas que ofrecen mejores posibilidades de aprovechamiento energético, según la información difundida este martes por el Cabildo de Tenerife.

La empresa obtuvo los derechos mineros en el concurso convocado por el Gobierno de Canarias para investigar y aprovechar estos recursos. El acuerdo con Involcan aporta ahora el trabajo técnico necesario para conocer mejor las condiciones de esas áreas y orientar las siguientes fases de exploración.

La geotermia permite aprovechar el calor almacenado bajo tierra, en las rocas y las aguas subterráneas. Sus aplicaciones dependen de las características del recurso: puede servir para calefacción y otros usos térmicos o para generar electricidad cuando reúne las condiciones adecuadas. Precisamente, conocer qué posibilidades ofrece el subsuelo es el objetivo de esta investigación.

Estudios para orientar futuros sondeos

El equipo empleará técnicas geofísicas y geoquímicas para obtener información sobre el terreno y delimitar las zonas con mayor interés. El coordinador científico de Involcan, Nemesio Pérez, explica que estas mediciones permitirán complementar el conocimiento disponible y precisar dónde existen más posibilidades de aprovechamiento geotérmico.

Los resultados servirán para planificar nuevas investigaciones, entre ellas la posible realización de sondeos profundos. El contrato corresponde a una fase de exploración de superficie: todavía habrá que comprobar si los recursos identificados pueden aprovecharse en condiciones técnicas y económicas viables antes de plantear su explotación.

El director ejecutivo del grupo ITER, al que pertenece Involcan, Carlos Suárez, destaca que la empresa contará con un equipo que acumula más de quince años de experiencia en investigación geotérmica de superficie en Canarias.

Experiencia internacional aplicada al subsuelo canario

El consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, señala que los científicos del instituto han trabajado en exploraciones geotérmicas en 16 países de los cinco continentes. Entre ellos figuran Islandia, Nueva Zelanda, Kenia y El Salvador, además de España.

Actualmente participan en investigaciones en Cabo Verde, España, Italia, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Suiza. Esta actividad se desarrolla a través de Geotermac, dentro del programa europeo de cooperación Madeira-Azores-Canarias, y de Verne, financiado por las acciones Marie Skłodowska-Curie de Horizonte Europa.

Para José Navalón, representante de Tajogaite Energía, esa trayectoria permitirá aplicar en las áreas concedidas a la empresa conocimientos y métodos utilizados en otros entornos volcánicos. La información obtenida ayudará a decidir cómo continuar la exploración de sus recursos geotérmicos.