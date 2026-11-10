La CEOE canaria desmonta la huelga, "la asfixia económica no se soluciona paralizando la actividad"

Paralizar el tejido productivo de un territorio insular nunca ha sido una receta válida para generar riqueza. Ante la convocatoria de huelga general de este martes, impulsada bajo el pretexto de la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la vivienda, la patronal tinerfeña ha decidido plantar cara al inmovilismo. El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha fijado una postura rotunda: el empresariado rechaza utilizar la parálisis económica como falsa solución a unos desajustes generados, precisamente, por la asfixia regulatoria y burocrática impuesta desde las administraciones.

En una región hiperdependiente del sector servicios y de la fluidez logística, cualquier interrupción forzosa de la actividad supone un golpe directo a los estrechos márgenes de rentabilidad. Por ello, Alfonso ha recalcado que, si bien el derecho a secundar el paro es innegable, resulta imperativo blindar con el mismo celo el derecho fundamental al trabajo de quienes deciden acudir a sus puestos. La organización exige que se garanticen los servicios esenciales y la libre movilidad ciudadana, evitando que la coacción en las calles anule el normal funcionamiento de las empresas que sostienen el empleo y la recaudación fiscal en el Archipiélago.

El origen de la crisis, déficit de oferta y trabas burocráticas

El diagnóstico empresarial sobre la situación es analítico y preciso. Nadie niega que la clase media y trabajadora sufre una evidente contracción de su renta disponible, ni que el mercado del alquiler se ha vuelto prohibitivo para miles de familias. Sin embargo, CEOE-Tenerife señala las verdaderas relaciones de causa y efecto. La crisis habitacional no se solventa deteniendo la economía ni penalizando el ahorro, sino aplicando incentivos lógicos de mercado: impulsar de urgencia la construcción de nuevas viviendas y derribar los enormes obstáculos administrativos que bloquean la salida de suelo disponible.

Cuando el sector público restringe artificialmente la oferta de un bien de primera necesidad mediante planeamientos urbanísticos obsoletos y licencias que tardan años en concederse, el precio inevitablemente se dispara. El coste de oportunidad de esta ineficiencia administrativa lo acaban pagando los ciudadanos. Castigar a la iniciativa privada con jornadas de huelga solo incrementa la incertidumbre jurídica, ahuyentando precisamente el capital necesario para desarrollar las promociones inmobiliarias que destensionarían el mercado canario.

Productividad frente a la demagogia laboral

En el terreno salarial, la advertencia de la patronal supone una lección de rigor frente a los eslóganes vacíos. Pedro Alfonso ha recordado una máxima incontestable: cualquier mejora en las nóminas que pretenda sostenerse en el tiempo exige, de forma ineludible, contar con "empresas viables y más valor para cada hora de trabajo". Resulta matemáticamente imposible decretar aumentos de sueldo al margen de la productividad real sin empujar a miles de pymes y autónomos hacia la quiebra técnica o hacia la economía sumergida.

Para CEOE-Tenerife, el único mecanismo eficaz para cohesionar el mercado laboral es la negociación constructiva a través de los convenios colectivos. Señalar al empresariado como culpable de una pérdida de poder adquisitivo propiciada por la inflación y la altísima presión fiscal es un evidente ejercicio de traslación de responsabilidades políticas. El progreso de Canarias no pasa por el bloqueo y la imposición en las calles, sino por garantizar la libertad económica necesaria para generar riqueza y empleo de calidad.