Menú
Canarias

La Guardia Civil busca a una menor de 14 años desaparecida en Candelaria

Andrea desapareció este martes por la mañana y la Guardia Civil pide llamar al 062 ante cualquier información sobre su paradero.

Redacción Tenerife
Andrea desapareció este martes por la mañana y la Guardia Civil pide llamar al 062 ante cualquier información sobre su paradero.
La Guardia Civil busca a una menor de 14 años desaparecida en Candelaria | Europa Press

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a Andrea, una menor de 14 años, desaparecida este martes, 10 de noviembre, en el municipio tinerfeño de Candelaria.

La menor se encuentra en paradero desconocido desde la mañana de este martes.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón de chándal granate y zapatillas blancas Adidas. Por el momento se desconoce qué prenda llevaba en la parte superior.

Relacionado

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto con los agentes a través del 062.

Temas

En España

    Servicios

    • Kit Digital
    • Securitas