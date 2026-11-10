La Palma y La Graciosa suspenden las clases presenciales este miércoles por la borrasca Charles

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha suspendido la actividad lectiva presencial este miércoles, 11 de noviembre, en La Palma y La Graciosa ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos asociados a la borrasca Charles.

En los centros educativos de ambas islas, la jornada se desarrollará de forma telemática en aquellas enseñanzas que permitan esta modalidad.

En el caso de La Palma, la decisión responde a la declaración de alerta máxima por viento. En La Graciosa, la medida se adopta por la situación de alerta por fenómenos costeros.

La Consejería ha pedido a los equipos directivos de los centros que adopten las medidas preventivas previstas para este tipo de episodios y ha recomendado a la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones difundidas por los canales oficiales del Gobierno de Canarias.

La medida afecta únicamente a la actividad presencial de este miércoles y podrá modificarse en función de la evolución meteorológica y de las decisiones que adopte la Dirección General de Emergencias.