Los vecinos de El Hierro se rebelan contra la inacción ante la inmigración ilegal

Los vecinos de La Restinga han acordado concentrarse cada día a las 17:30 horas en el puerto y comenzar una recogida de firmas para exigir respuestas a las administraciones ante la crisis migratoria. Denuncian que la acumulación de cayucos y la presión sobre los servicios de El Hierro están alterando la vida del pueblo y reclaman soluciones inmediatas.

La portavoz de la asociación vecinal, Loli Hernández, ha anunciado que aumentarán la presión ante lo que consideran una falta de respuesta de los poderes públicos. Entre sus peticiones figuran medidas para impedir las salidas de embarcaciones desde las costas africanas y una limpieza integral del muelle. Los vecinos denuncian los malos olores y la acumulación de residuos, que, según advierten, han dejado el puerto en condiciones insalubres.

Cayucos que dificultan la pesca y el buceo

En las instalaciones portuarias llegaron a acumularse casi treinta cayucos tras una avería que dificultó su retirada. Aunque ya se han sacado algunos, todavía permanecen más de una docena en el agua. Los vecinos señalan que las embarcaciones ocupan escaleras y rampas de atraque e impiden utilizarlas con normalidad.

La situación afecta tanto a los pescadores artesanales como a las empresas de buceo, dos actividades que necesitan acceder al muelle para trabajar.

Rechazo a un hospital de campaña en el muelle

La asociación también rechaza que se instale un hospital de campaña en el puerto y que este acabe convertido en un espacio permanente de atención sanitaria. Según denuncia, la dársena ya parece un campamento de Cruz Roja, con más de veinte casetas en funcionamiento.

Los vecinos reclaman que cualquier refuerzo sanitario se ubique junto al hospital de Valverde, donde están los medios técnicos y el personal médico, en lugar de seguir ocupando espacio en el muelle.

Durante la noche del lunes ya hubo una concentración en el puerto, con consignas como "El Hierro no se vende, La Restinga se defiende". Los participantes aplaudieron el trabajo de los equipos de salvamento y de las fuerzas de seguridad, pero denunciaron el abandono institucional que aseguran sufrir. Advirtieron de que la pérdida de espacios públicos y la saturación de los recursos sanitarios de la isla han llegado a una situación que consideran insostenible.