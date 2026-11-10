Otros 240 migrantes llegan a La Restinga tras ser rescatados en tres embarcaciones

El muelle de La Restinga, en El Hierro, ha recibido hasta el mediodía de este martes a 240 migrantes rescatados por Salvamento Marítimo cuando viajaban a bordo de tres embarcaciones próximas a la isla.

El primero de los operativos movilizó a la Salvamar Acrux para auxiliar a 91 personas que navegaban en un cayuco. A bordo viajaban 73 hombres, 11 mujeres y siete menores.

Posteriormente, el Centro de Coordinación de Salvamento en Tenerife volvió a movilizar a la Acrux para atender una segunda embarcación localizada cerca de El Hierro con 111 personas. En este caso fueron rescatados 80 hombres, 23 mujeres y ocho menores.

El tercer rescate fue realizado por la Salvamar Dipha, que auxilió a otras 38 personas que viajaban en un cayuco próximo a la isla.

Los tres operativos elevan así a 240 las personas trasladadas este martes a La Restinga hasta el mediodía.