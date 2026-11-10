Sánchez anuncia que visitará Canarias el 21 de noviembre con el meme infantil de "Perro Sánchez" y desata la ira en X

La política convertida en una broma de mal gusto a expensas del contribuyente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el próximo 21 de noviembre las Islas Canarias en un ejercicio de propaganda que el socialismo isleño ha decidido envolver en una asombrosa frivolidad institucional. Para publicitar las citas, programadas a las 11:00 horas en Tenerife y a las 17:30 horas en Gran Canaria, las redes oficiales del partido han publicado un cartel promocional en el que un perro blanco de animación, ataviado con una capa roja y el icónico escudo de Superman, encarna la figura presidencial bajo el lema "Perro Sánchez". La publicación, que exige "¡Reserva la fecha!", obvia por completo la gravedad del actual contexto social.

El marketing infantil ante el colapso estructural

Convertir la principal institución ejecutiva del Estado en un meme adolescente revela una preocupante desconexión entre la clase dirigente y la dura realidad material del Archipiélago. Mientras el Gobierno central y sus delegaciones autonómicas emplean recursos en diseñar campañas basadas en la autocelebración irónica y la mascota heroica, Canarias soporta una presión estructural insostenible. La asfixia de la clase media por culpa del alza inflacionaria, el estancamiento de los salarios reales, la implacable sangría fiscal que penaliza al sector productivo y el absoluto descontrol de las fronteras en islas como El Hierro exigen respuestas técnicas inmediatas, no bromas visuales de dudoso gusto.

Cuando el Estado de bienestar colapsa en sus obligaciones más básicas —garantizar la seguridad jurídica, frenar la erosión de las fronteras marítimas ante Marruecos o asegurar un entorno favorable para la inversión—, el recurso a la propaganda superficial supone un insulto directo a los ciudadanos que sostienen la estructura pública con sus impuestos. El coste de oportunidad de esta inacción es dramático. Cada minuto que el Ejecutivo pierde jaleando este tipo de lemas es tiempo que se resta a la resolución de los graves problemas de rentabilidad del sector primario y turístico. La realidad económica no se altera colgándole una capa roja a un animal animado, sino reduciendo trabas administrativas.

La respuesta del mercado ciudadano: hartazgo y rechazo

La reacción social no se ha hecho esperar, confirmando que la paciencia del administrado ha tocado techo. Las redes sociales del PSOE Canarias, que pretendían generar simpatía y movilización acrítica con esta maniobra de bajo nivel intelectual, se han llenado de forma fulminante de contestaciones, quejas e insultos por parte de decenas de ciudadanos profundamente frustrados. El muro digital del partido se ha convertido en un termómetro fidedigno del hastío frente a la ineficacia.

El ciudadano percibe con nitidez que el Estado le exige obligaciones fiscales de primer mundo mientras le ofrece a cambio un espectáculo institucional de tercera categoría. El aluvión de críticas es la respuesta lógica y previsible de un mercado de electores que se siente estafado. Quien sufre a diario el desdén presupuestario de Madrid y el encarecimiento de la cesta de la compra no está dispuesto a aplaudir a quien frivoliza con su futuro económico utilizando el eslogan "Perro Sánchez". La indignación reflejada en internet no es un simple episodio de ruido, sino el síntoma definitivo de que la propaganda gráfica ya no sirve para ocultar el abandono real de Canarias.