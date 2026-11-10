Sanidad y PSOE chocan por el aumento de muertes en Urgencias del HUC

El aumento de los fallecimientos registrados durante 2025 en el área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha abierto este martes un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno autonómico y el PSOE en el Parlamento de Canarias.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha atribuido el incremento principalmente al envejecimiento de los pacientes y a una mayor complejidad de las patologías, mientras que el Grupo Socialista ha reclamado que se convoque la Comisión de Mortalidad y se encargue una auditoría externa.

Según los datos expuestos durante el debate, en 2025 fallecieron 660 personas, 106 más que el año anterior. Monzón señaló que el incremento de la tasa fue de 0,13 puntos porcentuales y defendió que este dato, por sí solo, no permite atribuir los fallecimientos a la atención prestada en Urgencias.

Sanidad pide analizar la edad y las patologías

La consejera sostuvo que los datos deben estudiarse teniendo en cuenta el perfil de los pacientes. Indicó que el 6% de quienes son atendidos tienen más de 80 años y que las asistencias a personas de este grupo de edad aumentaron un 7% durante 2025.

Monzón señaló también que ese año comenzó a funcionar un servicio de cuidados paliativos dentro de Urgencias, lo que supuso atender en esta área a pacientes con necesidades asistenciales al final de la vida que anteriormente eran derivados a otros recursos.

Además, explicó que el 35% de los pacientes presentes físicamente en Urgencias están a cargo de otras especialidades, por lo que defendió la necesidad de diferenciar entre fallecer dentro de este espacio y que la muerte sea consecuencia de la atención de urgencias.

La titular de Sanidad indicó que la plantilla médica del servicio ha aumentado más de un 23% desde 2023 y cuenta actualmente con 65 médicos.

El PSOE reclama revisar los fallecimientos

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino cuestionó las explicaciones de la Consejería y reclamó una revisión independiente de lo ocurrido.

Según los datos que expuso en el pleno, los 660 fallecimientos de 2025 representan 106 más que el ejercicio anterior, pese a que el número total de atenciones aumentó en 451.

Pérez del Pino afirmó además que los fallecimientos registrados en pasillos, consultas y áreas de reanimación se triplicaron hasta alcanzar los 84 casos, y señaló que el porcentaje de pacientes que regresan a Urgencias en menos de 72 horas se sitúa en el 6,1%.

Estas cifras llevaron al diputado socialista a sostener que el servicio se encuentra "colapsado", una interpretación que la consejera rechazó.

El PSOE criticó asimismo que no se hayan revisado individualmente los fallecimientos para determinar si alguno podía haberse evitado y atribuyó la situación a problemas en la organización y contratación del personal.

Monzón, por su parte, defendió que el incremento de las muertes no puede vincularse directamente a los cambios de plantilla y señaló que existe una tendencia al alza de los fallecimientos tanto en los principales hospitales canarios como en el conjunto del país.

El debate concluyó sin acuerdo sobre la necesidad de convocar la Comisión de Mortalidad. El PSOE mantiene su petición de una auditoría externa, mientras Sanidad defiende que los datos disponibles no permiten relacionar el incremento de los fallecimientos con la calidad de la atención prestada en Urgencias.