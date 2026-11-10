Taxi Sí Canarias convoca caravanas para exigir nuevas tarifas y más control de las VTC

Taxi Sí Canarias ha convocado tres jornadas de caravanas en Tenerife y Gran Canaria para reclamar una revisión anual de las tarifas y frenar la expansión de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La asociación combina así sus demandas sobre los ingresos del taxi con la presión contra unos competidores que ofrecen al pasajero otra forma de contratar sus desplazamientos.

Las protestas están previstas para el 25 de noviembre, el 2 de diciembre y el 21 de enero, esta última ya en 2027. Consistirán en marchas lentas desde distintos municipios hasta las capitales insulares, donde confluirán ante sedes administrativas. El colectivo, que asegura representar a más de 600 profesionales, mantiene contactos para incorporar a las otras cinco islas.

Tarifas anuales y barreras a la competencia

La organización exige que las tarifas urbanas e interurbanas se actualicen automáticamente cada año conforme a los costes de explotación. Considera insuficientes las subidas aisladas y critica que los acuerdos con las patronales dejen fuera a los profesionales que trabajan al volante.

Pero la convocatoria también busca contener la entrada de nuevas VTC. La protección del negocio del taxi frente a otros operadores tiene, sin embargo, un límite. El preámbulo de la Ley canaria 4/2025 recuerda que la jurisprudencia europea rechaza restringir las VTC mediante una proporción fija respecto al taxi cuando la justificación es únicamente económica. Las limitaciones deben responder a razones de interés general, como la gestión del tráfico o la protección ambiental.

El pasajero también cuenta

La entrada de VTC amplía la oferta entre la que puede elegir el usuario. Por ejemplo, en el área de prestación conjunta de Madrid, un estudio oficial publicado en 2024 estimó que estos operadores aportaban 5.150 vehículos disponibles por hora, además de los 7.695 del taxi. La cifra corresponde a las condiciones analizadas entonces, pero ilustra cuánto pueden aportar al servicio quienes compiten con el sector tradicional.

La CNMC defiende esa competencia por sus incentivos para mejorar la calidad, innovar y ofrecer precios competitivos. Su presidenta destacó en marzo que las aplicaciones de taxi y VTC permiten consultar el precio, la espera y las valoraciones antes de contratar: mejoras que facilitan al cliente comparar y decidir.

Taxi Sí Canarias también reclama más inspecciones contra el transporte ilegal en puertos, aeropuertos y zonas turísticas. Prestar servicios sin autorización y competir con ella son situaciones distintas. La asociación pide mesas de trabajo con las administraciones para abordar sus demandas y evitar las movilizaciones anunciadas.