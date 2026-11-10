Tenerife suspende las clases presenciales este miércoles por el temporal y pasa a la enseñanza telemática

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes, 10 de noviembre, la suspensión de la actividad lectiva presencial en Tenerife durante la jornada del miércoles 11 de noviembre, ante la evolución del fenómeno meteorológico que afecta al archipiélago.

La decisión supone una ampliación de las medidas preventivas comunicadas anteriormente para La Palma y La Graciosa, que también desarrollarán su actividad educativa en modalidad telemática.

La actualización ha sido difundida por la propia Consejería a través de sus canales oficiales durante la noche de este martes, después de evaluar las previsiones meteorológicas para las próximas horas.

De esta manera, Tenerife se incorpora a las islas en las que no habrá clases presenciales este miércoles, una decisión que afecta a la organización de la jornada escolar de miles de estudiantes, docentes y familias.

Tenerife se suma a las medidas preventivas ante el temporal

La decisión llega en un contexto de empeoramiento de las condiciones meteorológicas previstas para Canarias, con especial preocupación por las fuertes rachas de viento que podrían registrarse durante la madrugada y a lo largo del miércoles.

La suspensión de la presencialidad pretende reducir los desplazamientos de la comunidad educativa y evitar situaciones de riesgo relacionadas con las condiciones adversas.

La medida anunciada afecta a la actividad lectiva presencial y establece su paso a la modalidad telemática.

Tenerife se suma así a La Palma y La Graciosa, donde Educación ya había anunciado previamente esta decisión.

Las familias deberán seguir las indicaciones de sus centros educativos

El cambio de modalidad obliga a reorganizar la jornada escolar prevista para este miércoles.

Las familias y el alumnado deberán permanecer pendientes de las comunicaciones de sus respectivos centros educativos para conocer cómo se desarrollarán las actividades lectivas a distancia.

La decisión comunicada por Educación se refiere expresamente a la jornada del miércoles 11 de noviembre y no supone, por el momento, una ampliación automática de la medida al jueves.

La evolución meteorológica determinará si resulta necesario adoptar nuevas decisiones durante las próximas horas.

Con esta actualización, el Gobierno de Canarias amplía a tres islas las medidas preventivas en el ámbito educativo, mientras continúa el seguimiento del episodio de inestabilidad que afecta al archipiélago.