Titsa garantiza el 75% de sus servicios y el tranvía el 70% durante la huelga del miércoles

Titsa mantendrá el 75% de sus viajes habituales y el tranvía de Tenerife el 70% de su programación durante la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre. Los servicios mínimos permitirán mantener parte de la oferta de transporte público de la isla, aunque los usuarios deberán consultar las posibles alteraciones antes de desplazarse.

En las guaguas, el porcentaje será el mismo para las líneas urbanas e interurbanas. Según informa Titsa, el Cabildo de Tenerife ha establecido los mínimos del transporte interurbano para garantizar los servicios esenciales durante la jornada.

Cómo consultar los viajes de Titsa

El 25% restante de las expediciones habituales podría sufrir cambios. La compañía no anuncia la cancelación de todos esos viajes, sino que advierte de posibles alteraciones en función de la convocatoria.

Para comprobar cada desplazamiento, Titsa ofrece en su página web un listado de viajes que pueden verse afectados. Los que no aparezcan en esa relación están incluidos entre los servicios mínimos garantizados, según explica la empresa, que recomienda revisar sus canales oficiales con antelación.

El tranvía mantiene su horario habitual

Las líneas 1 y 2 del tranvía funcionarán con un 70% de los servicios respecto a su programación ordinaria. Metrotenerife señala que este porcentaje se aplicará durante toda la jornada en cumplimiento de la resolución de la autoridad laboral.

La reducción del servicio no cambia la hora de apertura ni la de cierre anunciadas por la compañía. Los tranvías circularán de 06:00 a 24:00 horas, el horario habitual de entre semana. Se mantiene, por tanto, la franja de funcionamiento, aunque con una oferta inferior a la de un día laborable ordinario.

La jornada también cuenta con mínimos específicos para otras modalidades de transporte en Canarias. En el escolar, la Consejería de Educación ha fijado una cobertura del 100% para los centros educativos no universitarios y las residencias escolares.