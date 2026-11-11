Canarias exige vuelos que permitan viajar y regresar en el día entre las Islas Verdes

Viajar entre El Hierro, La Gomera y La Palma sin tener que pasar una noche fuera de casa continúa siendo uno de los desafíos pendientes de la conectividad en Canarias. El Gobierno autonómico quiere aprovechar la tramitación de las nuevas obligaciones de servicio público aéreo para garantizar que las conexiones entre las tres islas respondan a las necesidades reales de sus habitantes y no se limiten a ofrecer un número mínimo de vuelos.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha presentado siete alegaciones a la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de introducir horarios, frecuencias y condiciones económicas que permitan mejorar los desplazamientos de residentes y profesionales.

La iniciativa afecta a las denominadas Islas Verdes y pretende corregir una de las principales dificultades de la movilidad interinsular: la posibilidad de disponer de una conexión aérea no significa necesariamente que sus horarios permitan realizar gestiones, acudir a una consulta médica o atender compromisos laborales sin necesidad de pernoctar fuera.

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, explicó este martes en el Parlamento de Canarias que el Estado ha iniciado la tramitación urgente de las obligaciones de servicio público para las conexiones entre las tres islas, después de las solicitudes formuladas por el Ejecutivo autonómico.

El procedimiento comenzó formalmente el pasado 30 de octubre, cuando la Dirección General de Transporte Aéreo acordó tramitar por la vía de urgencia la propuesta que deberá elevarse posteriormente al Consejo de Ministros.

El horario de los vuelos se convierte en la principal reivindicación

La propuesta inicial del Ministerio contempla una frecuencia mínima diaria de ida y vuelta por ruta, pero deja a las compañías aéreas libertad para determinar los horarios.

Para el Gobierno de Canarias, esa fórmula podría resultar insuficiente si las salidas y los regresos no permiten aprovechar la jornada.

Por ello, una de sus principales alegaciones reclama establecer franjas horarias obligatorias, con vuelos de salida por la mañana y conexiones de regreso por la tarde.

La medida pretende facilitar desplazamientos vinculados a necesidades sanitarias, educativas, administrativas y laborales, evitando que los residentes tengan que asumir gastos adicionales de alojamiento cuando necesitan viajar.

El Ejecutivo autonómico también propone que las tres rutas se organicen mediante una explotación conjunta que permita optimizar la operativa entre las islas.

Otra de las peticiones consiste en aumentar progresivamente las frecuencias cuando la ocupación media de los vuelos supere el 70 % durante una temporada, de manera que el servicio pueda adaptarse a la evolución de la demanda.

Asimismo, Canarias reclama que se mantengan las frecuencias mínimas aunque las compañías utilicen aviones con mayor capacidad que las 38 plazas contempladas inicialmente.

La propuesta estatal establece una oferta mínima de 27.000 asientos anuales por conexión y una tarifa de referencia de 84 euros, con la posibilidad de aplicar tarifas flexibles que no superen en un 30 % ese importe.

Estas cantidades forman parte del borrador de obligaciones de servicio público y no deben confundirse con el precio final que abonaría cada residente una vez aplicadas las bonificaciones que correspondan.

El Gobierno regional también quiere evitar que los pasajeros paguen más por un trayecto con parada intermedia cuando permanecen en la misma aeronave y su destino final es otra isla.

Entre las restantes propuestas figura ampliar de tres a cinco años la duración de los contratos y contemplar una licitación conjunta de las rutas si no existen operadores interesados en prestar el servicio en condiciones de mercado.

El verano de 2027 aparece como horizonte, pero todavía no hay vuelos garantizados

La apertura del procedimiento estatal supone un avance administrativo, aunque todavía quedan varias decisiones pendientes antes de que puedan comenzar a operar las nuevas conexiones.

El acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. Posteriormente, las compañías tendrán la oportunidad de prestar los servicios en régimen de mercado libre.

Si no existe interés empresarial, será necesario convocar un concurso público para garantizar la prestación de las rutas.

En ese último supuesto, el Ministerio ha trasladado al Ejecutivo canario que las conexiones podrían comenzar a funcionar durante el verano de 2027.

Se trata, por tanto, de un horizonte de planificación y no de una fecha definitiva de inauguración.

La mejora de la conectividad también está pendiente en el transporte marítimo.

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado la declaración de una obligación de servicio público para una ruta triangular entre La Palma, La Gomera y El Hierro, además de estudios que permitan determinar si la oferta actual responde adecuadamente a las necesidades de movilidad.

Por el momento, las conexiones marítimas entre estas islas se desarrollan en régimen de libre prestación de servicios.

La Consejería trabaja en un análisis de la demanda y de los servicios existentes para valorar si resulta necesario establecer nuevas obligaciones públicas.

La cuestión de fondo trasciende la disponibilidad de aviones o barcos. Para los habitantes de las islas menos pobladas, disponer de conexiones útiles significa poder acceder a oportunidades laborales, servicios y gestiones sin que la distancia geográfica se convierta en una desventaja añadida.

La tramitación abierta por el Estado permitirá comprobar si las reivindicaciones planteadas por Canarias se incorporan al diseño definitivo de las rutas.

Hasta entonces, la mejora de la movilidad entre las Islas Verdes continúa siendo un compromiso en negociación, pendiente de traducirse en horarios, frecuencias y servicios efectivos para los ciudadanos.