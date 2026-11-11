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Canarias

CCOO y UGT suspenden la manifestación de la huelga general en La Palma por la borrasca Charles

Los sindicatos cancelan la movilización prevista este miércoles debido a los efectos del temporal sobre la isla.

Israel Evana
Los sindicatos cancelan la movilización prevista este miércoles debido a los efectos del temporal sobre la isla.
CCOO y UGT suspenden la manifestación de la huelga general en La Palma por la borrasca Charles | Europa Press

CCOO y UGT han suspendido la manifestación prevista este miércoles en La Palma con motivo de la huelga general del 11 de noviembre debido a los efectos de la borrasca Charles.

Los dos sindicatos han decidido cancelar la movilización ante las condiciones meteorológicas adversas que está dejando el temporal en la isla.

La decisión afecta a la manifestación convocada dentro de las movilizaciones de la huelga general del 11-N en Canarias.

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La Palma permanece este miércoles afectada por fuertes lluvias, viento y diferentes incidencias derivadas del paso de Charles, una situación que ha llevado a las organizaciones sindicales a suspender la protesta prevista para esta jornada.

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