CCOO y UGT suspenden la manifestación de la huelga general en La Palma por la borrasca Charles

CCOO y UGT han suspendido la manifestación prevista este miércoles en La Palma con motivo de la huelga general del 11 de noviembre debido a los efectos de la borrasca Charles.

Los dos sindicatos han decidido cancelar la movilización ante las condiciones meteorológicas adversas que está dejando el temporal en la isla.

La decisión afecta a la manifestación convocada dentro de las movilizaciones de la huelga general del 11-N en Canarias.

La Palma permanece este miércoles afectada por fuertes lluvias, viento y diferentes incidencias derivadas del paso de Charles, una situación que ha llevado a las organizaciones sindicales a suspender la protesta prevista para esta jornada.