Charles deja rachas de 180 km/h en el Teide y una veintena de incidencias en Tenerife

La borrasca Charles ha dejado durante sus primeras horas sobre Tenerife rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide y una veintena de incidencias en distintos puntos de la isla.

Las condiciones más adversas se han registrado en el Teide y la Corona Forestal, aunque el temporal también ha provocado afecciones en la Isla Baja, el suroeste de Tenerife y los municipios de Granadilla de Abona y Arico, además de las zonas altas de San Miguel de Abona.

También se han registrado incidencias en la franja comprendida entre Santiago del Teide y San Juan de la Rambla.

Una veintena de incidencias

Hasta el momento se han contabilizado 20 incidencias gestionadas a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), el 112 y el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Los Realejos concentra el mayor número, con seis actuaciones. También se han registrado problemas en Arafo, Granadilla de Abona, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, La Guancha, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Güímar y Arico.

A este balance se suman otras intervenciones atendidas directamente por los servicios municipales, especialmente en la Isla Baja y el sur de Tenerife.

Árboles y materiales sobre las carreteras

Las principales afecciones en la red viaria están relacionadas con la caída de árboles, ramas y restos vegetales, además de materiales metálicos y plásticos desplazados por las fuertes rachas.

Estas incidencias han afectado a distintos tramos de las autopistas TF-1 y TF-5, así como a la TF-21, en La Orotava; la TF-638, en Granadilla de Abona; la TF-342, en Los Realejos; la TF-52, en La Guancha, y la TF-65, en San Miguel de Abona.

Los servicios de emergencias y los equipos de conservación de carreteras permanecen desplegados para atender las incidencias mientras continúa el paso de Charles.

El Cabildo recomienda evitar desplazamientos innecesarios por las zonas más expuestas al viento y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las condiciones adversas.