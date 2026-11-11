Clavijo negociará con los médicos en huelga pero fija la calidad asistencial como "línea roja"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que se sentará a negociar con los sindicatos médicos para tratar de poner fin al conflicto abierto en la sanidad pública, aunque ha señalado como "línea roja" garantizar la atención a los pacientes.

Durante la sesión de control del Parlamento de Canarias, Clavijo defendió que cualquier acuerdo deberá compatibilizar las reivindicaciones de los profesionales con las necesidades asistenciales y las posibilidades presupuestarias de la comunidad autónoma.

El presidente aseguró que el Ejecutivo ya ha planteado 150 millones de euros adicionales en mejoras retributivas y sostuvo que algunas de las peticiones de carácter organizativo planteadas por los sindicatos podrían afectar a la asistencia.

Clavijo señaló que ambas partes tendrán que "ceder" para alcanzar un acuerdo y recordó que el presupuesto autonómico tiene limitaciones.

"Negociaremos y alcanzaremos un acuerdo compaginando la asistencia a los canarios y las reivindicaciones de los trabajadores", afirmó.

Vox reclama un acuerdo urgente

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, pidió al presidente que intervenga directamente en las negociaciones y calificó la situación sanitaria como una cuestión "prioritaria".

Galván cuestionó la estrategia seguida hasta ahora por la Consejería y reclamó a Clavijo que dialogue con el conjunto de los profesionales sanitarios hasta alcanzar un acuerdo.

El diputado sostuvo además que la sanidad canaria está "colapsada" y criticó lo que considera una falta de negociación efectiva con los médicos.

El PSOE acusa al Gobierno de "indolencia"

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, reprochó al Ejecutivo su gestión de la huelga y cuestionó que Clavijo no hubiera intervenido antes directamente en el conflicto.

Franquis afirmó que las movilizaciones están provocando retrasos en consultas, pruebas y operaciones, y acusó al Gobierno de mantener una actitud de "indolencia" y "arrogancia" ante las reivindicaciones de los profesionales.

También criticó que el Ejecutivo considere inasumibles algunas de las peticiones económicas mientras aumentan otros gastos sanitarios, entre ellos los conciertos y la factura farmacéutica.

Clavijo rechazó esas acusaciones y defendió medidas adoptadas durante la legislatura, como la estabilización de más de 9.000 trabajadores públicos y las mejoras salariales.

El presidente insistió en que está dispuesto a participar en la negociación, pero mantuvo que el Gobierno no aceptará un acuerdo que, a su juicio, pueda deteriorar la calidad de la atención sanitaria.