De 20 años de cárcel en Marruecos a una multa en España, el vacío legal que protege a los jefes de pateras en Canarias

La Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Marruecos de un ciudadano marroquí detenido en Arrecife, Lanzarote, en virtud de una orden internacional de la Interpol por liderar una red dedicada a organizar viajes en patera hacia Canarias. El tribunal ha denegado la entrega del sospechoso a Rabat y ha decretado su puesta en libertad al constatar que la ley española castiga este delito con penas demasiado leves para autorizar su traslado.

El fallo judicial coincide con un repunte crítico en la ruta atlántica, tras el desembarco de 7.000 inmigrantes irregulares en El Hierro en apenas nueve días de noviembre. Pese a la saturación de los recursos insulares y al coste presupuestario que asumen las administraciones públicas en las islas, el diseño actual del Código Penal impide entregar a los cabecillas de las mafias incluso cuando son arrestados en suelo canario.

El incentivo perverso del artículo 318 bis

El bloqueo de la entrega responde estrictamente a la laxitud punitiva del marco normativo nacional frente al delito de tráfico de personas. Tanto la ley reguladora de la extradición pasiva como el convenio bilateral vigente entre España y Marruecos exigen el cumplimiento del principio de mínimo punitivo: para ejecutar el traslado del reclamado, la conducta debe estar castigada en ambos Estados con una pena mínima de al menos dos años de privación de libertad.

La asimetría entre ambas legislaciones resulta determinante. Mientras la justicia marroquí castiga la dirección de redes de tráfico migratorio con hasta veinte años de cárcel, el artículo 318 bis del Código Penal español sanciona el tipo básico con multas de tres a doce meses o penas de apenas tres meses a un año de prisión. Al no alcanzarse el umbral de dos años, tanto el Ministerio Fiscal como la defensa coincidieron en la vista en la imposibilidad legal de extraditarlo.

Desde el punto de vista de los incentivos, esta brecha normativa distorsiona el cálculo de costes y beneficios de las redes que explotan la ruta canaria. Para un organizador de pateras reclamado en el norte de África, instalarse en el archipiélago desploma su riesgo penal: la legislación española opera en la práctica como un refugio jurídico que lo blinda frente a condenas de veinte años en su país, sustituyéndolas por multas o penas inferiores a un año que no conllevan ingreso en prisión.

Vacíos legales en aguas canarias e impunidad operativa

La resolución ha motivado la protesta formal del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien ha exigido a las Cortes Generales una reforma profunda del Código Penal. El regidor lanzaroteño reclama elevar las penas contra las mafias migratorias para impedir que sus responsables queden protegidos por condenas menores en territorio nacional mientras Marruecos modula el control de sus costas según su agenda geopolítica.

Este revés judicial en Lanzarote se suma a otro vacío legal reciente en el entorno marítimo canario: la puesta en libertad de tres investigados por violar a una mujer en una patera rumbo a las islas al haberse cometido la agresión en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción española. La suma de limitaciones jurisdiccionales en alta mar y penas mínimas en tierra desarma la protección de la frontera atlántica, garantizando la impunidad operativa de las redes de tráfico humano a costa de la seguridad jurídica y la estabilidad del archipiélago.