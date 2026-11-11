Desarticulada en Marruecos una red de tráfico humano que cobraba hasta 4.000 euros por cruzar a Canarias

El tráfico de seres humanos hacia las Islas Canarias no es un fenómeno meteorológico ni una crisis humanitaria espontánea; es un negocio sumamente lucrativo, estructurado y operado bajo las narices de las autoridades del norte de África. Una reciente operación de la Gendarmería Real marroquí en la provincia de Tiznit ha vuelto a dejar al descubierto las vergüenzas de la ruta atlántica y el incentivo perverso que la sostiene. Tras el registro de una vivienda en la comuna rural de Aglou, las fuerzas de seguridad alauitas han interceptado a 57 inmigrantes, dos lanchas neumáticas, cuatro motores y abundante combustible, desarticulando a una red de traficantes que operaba con total impunidad.

El modus operandi de esta organización revela el grado de sofisticación y cinismo de las mafias que operan en las costas vecinas. Durante los interrogatorios, los agentes descubrieron que dos de los principales organizadores se habían camuflado entre los propios candidatos a la travesía. Uno de ellos, en busca y captura a nivel nacional en Marruecos, era el presunto encargado de capitanear las embarcaciones. Es decir, los mismos criminales que se lucran con el envío masivo de irregulares hacia las costas canarias pretendían llegar al Archipiélago haciéndose pasar por víctimas vulnerables para eludir la acción de la justicia y aprovechar las lagunas de nuestro sistema de acogida, colándose en el territorio nacional con total anonimato.

La economía del tráfico humano: 4.000 euros por plaza

El dato más revelador de esta operación policial, que ha culminado con un total de ocho detenidos, siete de ellos ya enviados a la prisión de Ait Melloul por orden del juez de instrucción, son las tarifas que manejan estas organizaciones. Los aspirantes a cruzar hacia Canarias pagaban a la red criminal entre tres millones y medio y cuatro millones de céntimos de dirham, lo que al cambio equivale a entre 3.500 y 4.000 euros por individuo. Si multiplicamos esta cifra conservadora por los 57 interceptados en una sola redada, estamos hablando de un volumen de negocio que supera los 200.000 euros por embarcación.

Este inmenso flujo de capital en la economía sumergida marroquí explica a la perfección por qué la ruta atlántica sigue abierta y en constante expansión. El incentivo económico para los traficantes es brutal. Mientras las mafias facturan cifras millonarias por fletar embarcaciones de goma en condiciones precarias, el coste de oportunidad, el salvamento marítimo, la atención sanitaria, el alojamiento y la seguridad ciudadana recaen de forma íntegra sobre los presupuestos de las Islas Canarias y del Estado español. Es una externalización de costes de manual: Marruecos no solo exporta su presión demográfica, sino que permite que sus redes delictivas se enriquezcan en origen, transfiriendo el cien por cien de la factura de la crisis a los bolsillos de los contribuyentes canarios.

La soberanía y la frontera sur

Este tipo de redadas demuestra un hecho fundamental en términos geopolíticos: Rabat tiene plena capacidad técnica e inteligencia policial para controlar su costa y asfixiar a estas redes cuando le conviene estratégicamente. Si la Gendarmería puede localizar pisos francos en Aglou e interceptar motores antes de que toquen el agua, resulta evidente que el descontrol migratorio crónico que sufre Canarias es, en gran medida, el resultado de una relajación deliberada de las fronteras.

La soberanía y la viabilidad económica de las Islas no pueden depender del chantaje intermitente de un país vecino que utiliza los flujos migratorios como herramienta de presión diplomática y territorial. Mientras el Gobierno de España continúe tolerando esta dinámica sin exigir a cambio un blindaje absoluto de la fachada atlántica, Canarias seguirá siendo el destino final de un negocio criminal. Las mafias ya le han puesto precio a la travesía; el problema es que el coste real de esa impunidad lo sigue pagando el Archipiélago.