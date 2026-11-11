El descuento de residente queda en el aire para familiares extranjeros de españoles en Canarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha expedido aproximadamente 40 certificados de viaje a ciudadanos extranjeros con autorización de residencia legal y efectiva en Canarias, pese a que estos documentos no garantizan que sus titulares puedan beneficiarse de las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo.

La situación ha llevado al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, a reclamar una solución al Gobierno de España ante lo que considera una falta de claridad en los requisitos documentales exigidos a determinados familiares extranjeros de ciudadanos españoles.

El problema afecta especialmente a personas de terceros países que cuentan con una autorización de residencia concedida por su vínculo familiar con ciudadanos españoles, pero que encuentran dificultades para acreditar su derecho al descuento de residente.

Aunque el Ayuntamiento puede certificar su residencia efectiva en el municipio, el documento municipal no resulta suficiente, por sí solo, para garantizar que las compañías de transporte apliquen la bonificación.

Esta circunstancia ha obligado al consistorio a introducir una advertencia expresa en los certificados expedidos, indicando que únicamente acreditan la residencia en Santa Cruz de Tenerife y que no garantizan el acceso a los descuentos ni la posibilidad de embarcar utilizando un billete bonificado..

El vacío documental que afecta a familiares extranjeros de españoles

El origen de la controversia se encuentra en la documentación exigida para acreditar la condición de beneficiario de las bonificaciones al transporte.

La problemática afecta a titulares de autorizaciones de residencia temporal para familiares de ciudadanos españoles contempladas en el artículo 94 del Real Decreto 1155/2024.

Estas personas disponen de una autorización de residencia legal en España, pero sus tarjetas de identidad de extranjero no incorporan necesariamente la mención «familiar ciudadano de la Unión», una circunstancia que puede dificultar la acreditación del derecho a la bonificación conforme a los requisitos documentales aplicados.

La consecuencia es una situación de incertidumbre para familias que residen en Canarias y necesitan desplazarse por motivos personales, familiares o laborales.

El Ayuntamiento sostiene que existe una contradicción entre el reconocimiento administrativo de la residencia de estas personas y las dificultades que posteriormente encuentran para acceder a las bonificaciones.

La cuestión adquiere especial importancia en un territorio fragmentado como Canarias, donde el transporte aéreo y marítimo constituye una herramienta esencial para la movilidad de los residentes.

El consistorio advierte de que la falta de un criterio estatal claro puede generar situaciones diferentes para personas que acreditan su residencia legal en las islas, dependiendo de la documentación que se les haya expedido.

No obstante, la residencia legal no determina por sí sola el derecho a todas las bonificaciones. La resolución de esta controversia requiere aclarar tanto los requisitos establecidos por la normativa estatal como la forma en que deben acreditarse.

Bermúdez pide una respuesta urgente antes de las vacaciones de Navidad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha trasladado esta situación al Ministerio de Transportes y a la Subdelegación del Gobierno, solicitando que se impulse una solución que permita acabar con las dudas actuales.

Según la información municipal, Bermúdez remitió escritos a ambas administraciones el pasado 13 de octubre para advertir de las dificultades que están encontrando los ciudadanos afectados.

La preocupación del Ayuntamiento aumenta ante la proximidad de las vacaciones navideñas, un periodo en el que tradicionalmente se incrementan las solicitudes de certificados de viaje y los desplazamientos familiares.

El consistorio considera necesario que los servicios centrales de la Administración General del Estado o la Abogacía del Estado emitan un pronunciamiento que establezca un criterio uniforme.

La finalidad es evitar que los ciudadanos afectados tengan que afrontar situaciones de incertidumbre cuando intentan adquirir billetes o acreditar su condición de residentes ante las compañías de transporte.

Bermúdez también ha llevado esta reclamación al Parlamento de Canarias, donde ha solicitado una respuesta del Gobierno central que permita garantizar seguridad jurídica a las familias afectadas y al personal municipal encargado de tramitar los certificados.

Mientras no exista una aclaración administrativa, el Ayuntamiento continuará encontrándose con una situación compleja: puede acreditar la residencia efectiva de los solicitantes, pero no asegurar que esa certificación sea aceptada como documento suficiente para acceder a las bonificaciones.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de adaptar los procedimientos administrativos a las diferentes situaciones de residencia reconocidas por la legislación española.

Para las familias afectadas, la cuestión no se limita a un trámite burocrático. La falta de una respuesta clara puede condicionar el coste de sus desplazamientos y dificultar la planificación de viajes en un archipiélago donde la conectividad depende fundamentalmente del avión y del barco.

La solución queda ahora pendiente de una respuesta de la Administración del Estado que aclare qué documentación debe exigirse y en qué supuestos corresponde aplicar el descuento de residente.