El presupuesto de 2027 sube a 13.209 millones y refuerza los servicios públicos en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este miércoles el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, que asciende a 13.209 millones de euros, frente a las críticas de Nueva Canarias por considerar que las cuentas no responden a algunos de los principales problemas sociales del archipiélago.

Durante la sesión de control del Parlamento, Clavijo aseguró que el presupuesto busca reforzar el Estado del bienestar y destacó las partidas destinadas a Sanidad, Educación y Bienestar Social.

El presidente señaló que las cuentas contemplan más de 5.245 millones para Sanidad, más de 2.500 millones para Educación y más de 1.000 millones para políticas sociales.

Nueva Canarias cuestiona las partidas sociales

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, sostuvo que los presupuestos están "desconectados" de la situación social de Canarias y puso el foco en los niveles de pobreza, exclusión social, salarios y coste de la vivienda.

Campos criticó especialmente que, según su análisis de las cuentas, no aumente la partida destinada a la Renta Canaria de Ciudadanía y que se mantengan sin incremento determinados recursos del Servicio Canario de Empleo y del Instituto Canario de Igualdad.

También cuestionó la reducción de partidas vinculadas a algunos sectores económicos y a políticas relacionadas con el cambio climático.

El diputado señaló, además, que el propio escenario económico incluido en las cuentas prevé una desaceleración del crecimiento del PIB durante 2027.

Clavijo defiende la evolución de los indicadores

El presidente canario reconoció que los datos de pobreza y exclusión continúan siendo elevados, aunque defendió que han mejorado respecto al inicio de la legislatura.

Clavijo sostuvo que el presupuesto pretende responder precisamente a esas necesidades mediante el aumento de los recursos destinados a los servicios públicos.

También defendió la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF como una de las medidas previstas para compensar el impacto de la inflación sobre los hogares.

El jefe del Ejecutivo justificó, además, las dificultades para elaborar las cuentas por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, la incertidumbre sobre determinadas transferencias y la desaparición progresiva de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El proyecto presupuestario continúa ahora su tramitación en el Parlamento de Canarias, donde los grupos podrán presentar enmiendas antes de su aprobación definitiva.