Gesplan cambió el pliego a tres días del cierre y adjudicó un contrato de 200.000 euros a la consultora de Carlos Alonso

La pregunta es sencilla: ¿con qué medios va a ejecutar 5.000 horas de consultoría una sociedad que hasta 2024 no tenía plantilla? Parte de la respuesta está en el expediente del contrato, que Gesplan ha publicado en la Plataforma de Contratación, y obliga a leerlo por orden.

Anitya Consultores es la sociedad que Carlos Alonso constituyó en noviembre de 2019, cuatro meses después de perder la presidencia del Cabildo de Tenerife. Es su administrador y su único socio. Sus cuentas en el Registro Mercantil dicen que facturó 571.262 euros en 2024 con una plantilla media de cero personas y la casilla de gastos de personal vacía. Lo mismo en 2023 y en 2022.

Un pliego que pedía lo que Anitya ya había hecho

El 7 de mayo de 2026 Gesplan sacó a concurso un «servicio integral de asesoramiento estratégico y consultoría de negocio» por 200.000 euros. Funciona como una bolsa de horas. Gesplan las activa cuando las necesita y paga las que se hacen. Al precio que ofertó Anitya, 40 euros, son 5.000 horas, el trabajo de una persona y media a jornada completa durante dos años.

Para presentarse, el pliego exigía haber hecho al menos un trabajo de «elaboración y análisis de instrumentos de planificación estratégica (IPE)» para entidades públicas. El IPE es el documento que la ley canaria pide a las empresas públicas para contratar personal fijo. El de Gesplan lo había redactado Anitya un año antes, por 14.000 euros y sin otra oferta. El seguimiento, también Anitya, por 4.650.

El primer bloque de trabajo del nuevo contrato era revisar ese mismo IPE.

La prohibición que duró doce días

El pliego original tenía una cláusula tajante. «No se admite la subcontratación». Para una empresa que necesitara apoyarse en profesionales ajenos, esa frase era un problema.

El 19 de mayo, a tres días del cierre del plazo, la subdirectora de Estrategia Corporativa de Gesplan, responsable técnica del expediente, pidió por escrito cambiarla. Alegó que varios licitadores habían hecho consultas y que la prohibición era incoherente con otra cláusula que permitía acreditar la solvencia con medios ajenos. Ese mismo día el consejero delegado, Miguel Ángel Pérez Hernández, firmó la rectificación y abrió un nuevo plazo de quince días.

La cláusula quedó así. Se permite subcontratar las prestaciones «accesorias o complementarias» y el adjudicatario debe ejecutar directamente las principales, entre ellas la revisión del IPE y la dirección técnica.

El cambio valía para los seis licitadores. Pero importaba sobre todo a quien no pudiera cubrir las horas con personal propio, y las últimas cuentas conocidas de Anitya no recogen ninguno.

Cinco profesionales y dos puntos

Se presentaron seis empresas. En los criterios objetivos empataron cinco, porque bastaba ofertar 40 euros la hora y acreditar cinco proyectos. Decidió el juicio de valor, 45 puntos que puntuó la misma subdirectora que había pedido cambiar el pliego.

Anitya obtuvo 43. La unión temporal de Crowe y Obore, 41. El informe considera la oferta de Anitya «excelente por su elevado nivel de adaptación al contexto institucional de Gesplan, su conocimiento del IPE» y califica de "sólida" su propuesta de equipo, "con cinco profesionales adscritos frente a los perfiles mínimos exigidos".

Quiénes son esos cinco profesionales y qué relación tienen con Anitya no figura en los documentos publicados. Durante la licitación bastaba una declaración responsable y un currículum por cada perfil. El 20 de julio Pérez Hernández firmó la adjudicación.

Quién valoró la oferta

La subdirectora que pidió cambiar el pliego y dio la mejor puntuación a la empresa de Carlos Alonso, María Curbelo Montañez, es una incorporación reciente sobre la que Gesplan no ha hecho público en qué empresas o consultoras privadas trabajó antes de incorporarse a esta entidad. No figura en la relación de personal que Gesplan publicó a 31 de diciembre de 2023. Aparece en la de 2024, como titulada superior, y en mayo de 2026 firma ya como subdirectora de Estrategia Corporativa. Entre las ofertas de empleo que Gesplan mantiene publicadas no hay ninguna para ese puesto, y el organigrama de la empresa no recoge subdirecciones.

Su llegada coincide con la del nuevo equipo. Miguel Ángel Pérez Hernández fue nombrado consejero delegado en noviembre de 2023. Un mes después entró en el consejo, como vicepresidente segundo, Agustín Fernández Clemente, entonces consejero delegado de la empresa pública de vivienda Visocan.

El mismo camino que EVM

Otra consultora había recorrido ese camino en Gesplan un año antes. Es EVM Group, la consultora tinerfeña, cuyo CEO es Pablo Díaz, en la que Pérez Hernández trabajó entre 2010 y 2011, según el currículum que publica la propia empresa pública.

El 19 de marzo de 2024 Gesplan encargó a EVM, sin concurso y sin otra oferta, el "Libro Blanco del Futuro de Gesplan" por 14.900 euros. Un contrato más que conforman los 116.000 euros que el CEO de Gesplan ha adjudicado a dedo a su exempresa en los últimos años. Diez meses después, les adjudicó también un concurso de 260.467 euros para gestionar la estrategia Gomera 36. Fue la única empresa que se presentó. Es importante destacar que la estrategia Gomera 36 es una encomienda de gestión a Gesplan por parte del Cabildo Insular de La Gomera.

Las dos historias tienen la misma forma. Primero un encargo directo, justo por debajo del umbral, para pensar el futuro de la empresa pública. Después el contrato grande. En el caso de EVM los dos trabajos tienen objetos distintos. En el de Anitya, el segundo consiste en revisar el primero.

En las dos, firma la misma persona. Miguel Ángel Pérez Hernández fue empleado de una de las consultoras y, entre 2013 y 2019, consejero del gobierno insular que presidía el dueño de la otra. Entre Carlos Alonso y EVM no se conoce sociedad en común, más allá de lo que este medio informará en los próximos días. Sus puntos de encuentro son dos empresas públicas y una es Gesplan, el único organismo canario que contrata a la vez a Anitya, a EVM y a la fundación de EVM. Desde noviembre de 2023 les ha adjudicado 536.846 euros, de los cuales, 116.000 euros han sido "a dedo".

Lo que es legal y lo que falta por saber

Gesplan exigió una experiencia que ella misma había dado a Anitya por adjudicación directa. Cambió la regla de subcontratación a tres días del cierre. Los pliegos publicados no incluyen el plan que Anitya había escrito y que el contrato manda revisar. Y dio la mejor valoración al equipo de una sociedad que meses antes no tenía plantilla, en un informe que premia conocer ese plan.

Las preguntas son cinco: cuántos trabajadores tenía Anitya el día que presentó su oferta. Quiénes son los cinco profesionales y si alguno es empleado suyo. Qué parte de las 5.000 horas hará Alonso y cuál terceros. Quién hizo las consultas que motivaron el cambio del pliego.

Cómo comprobó Gesplan, antes de adjudicar, que Anitya tiene capacidad «real, actual y suficiente», que es lo que su propio pliego exigía. Y si el consejero delegado comunicó al consejo su relación previa con EVM y con Alonso antes de firmar estos contratos.

Queda una pregunta más, la que une las dos mitades de esta historia: qué relación hay entre Carlos Alonso y EVM.

Las cuentas de Anitya dan motivo para hacerla. Sus contratos públicos conocidos no llegan al 5 % de lo que facturó en 2023. De sus clientes privados solo se conocen dos por su nombre. El resto de sus ingresos, más de 450.000 euros ese año, procede de clientes que Alonso no ha hecho públicos.

Y si su coincidencia se limita a Gesplan o se repite en otros organismos en los que Carlos Alonso, familiares directos o personas de su antiguo equipo en el Cabildo de Tenerife y en el ITER tienen o han tenido responsabilidad. Las preguntas no presuponen la respuesta. Las hace necesarias que una empresa pública haya contratado a las dos por el mismo método y con la misma firma.